Sünnet töreni öncesi şehit babalarının mezarı ziyaret ettiler

Anne Turna Benli, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Mutlu günlerinde yakınlarının ve polis teşkilatının kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Benli, şöyle devam etti:

"Bir tarafımız eksik ama ben inanıyorum o da bizimle. Çünkü her şey o kadar güzel ki... Bir el var görünmeyen, her zaman bizimleydi. Bugün üzüntü çok var ama gurur da var, çok şükür. Eşimin en çok istediği şey çocuklarının sünnet düğününü yapmaktı. Şehir dışından gelen arkadaşları oldu, özellikle Güneydoğu'da beraber çalıştığı arkadaşları geldi ve çocuklar onları görünce babaları gelmiş gibi sevinip koşup boyunlarına sarıldılar, iyi ki varlar."

Şehit oğlu Cemal Efe, tören dolayısıyla heyecanlı olduğunu söyledi.

Murat Ege ise büyüyünce polis olmak istediğini dile getirerek "Çünkü benim babam polisti, iki amcam da polis, onun için ben de polis olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

