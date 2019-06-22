HABER

Sünnet töreni öncesi şehit babalarının mezarı ziyaret ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 17:02 | Son Güncelleme

Mardin'de 3 yıl önce polis lojmanlarına teröristlerce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Benli'nin iki oğlu için sünnet töreni düzenlendi - Özel harekat, yunus ve çevik kuvvetin oluşturduğu konvoy eşliğinde araçlarla şehir turu yapan çocuklar, babalarının mezarını ziyaretlerinde dua etti - Şehit eşi Turna Benli: - "Bugün üzüntü çok var ama gurur da var, çok şükür. Eşimin en çok istediği şey çocuklarının sünnet düğününü yapmaktı"

Mardin'in Derik ilçesinde 3 yıl önce polis lojmanlarına teröristlerce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Benli'nin 10 ve 8 yaşlarındaki oğulları için Hatay'da sünnet töreni düzenlendi.

Şehidin emanetleri 10 yaşındaki Cemal Efe ile 8 yaşındaki Murat Ege, Ekinci Mahallesi'ndeki Türk bayrağı asılı evlerinden alınarak özel harekat, yunus ve çevik kuvvetin oluşturduğu konvoy eşliğinde şehir turu yapılarak Antakya Şehitliği'ne getirildi.

Şehitliğin önüne açılan yaklaşık 12 metrelik Türk bayrağının altından anneleri Turna Benli ile geçen çocuklar, babalarının kabrini ziyarette dua etti, polis selamı verdi.

Babalarının meslektaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Cemal Efe ve Murat Ege, daha sonra törenin yapılacağı salonda mehteran takımı tarafından karşılandı.

Salona giren çocukların oynadığı zeybek büyük alkış aldı.

Törende, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Mardin Emniyet Müdür Yardımcısı Cihan Karabıçak da şehit çocuklarını yalnız bırakmadı.

- "En çok istediği şey çocuklarının sünnet düğününü yapmaktı"

Anne Turna Benli, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Mutlu günlerinde yakınlarının ve polis teşkilatının kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Benli, şöyle devam etti:

"Bir tarafımız eksik ama ben inanıyorum o da bizimle. Çünkü her şey o kadar güzel ki... Bir el var görünmeyen, her zaman bizimleydi. Bugün üzüntü çok var ama gurur da var, çok şükür. Eşimin en çok istediği şey çocuklarının sünnet düğününü yapmaktı. Şehir dışından gelen arkadaşları oldu, özellikle Güneydoğu'da beraber çalıştığı arkadaşları geldi ve çocuklar onları görünce babaları gelmiş gibi sevinip koşup boyunlarına sarıldılar, iyi ki varlar."

Şehit oğlu Cemal Efe, tören dolayısıyla heyecanlı olduğunu söyledi.

Murat Ege ise büyüyünce polis olmak istediğini dile getirerek "Çünkü benim babam polisti, iki amcam da polis, onun için ben de polis olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Üzüm bağlarından akan sel suları şelaleyi anımsattıÜzüm bağlarından akan sel suları şelaleyi anımsattı
Yozgat’ta çocuklar kendi halı sahalarını yaptıYozgat’ta çocuklar kendi halı sahalarını yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay sünnet töreni şehit Ahmet Benli Şehit Çocukları

En Çok Okunan Haberler

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

İran'dan net mesaj: Hazırız

İran'dan net mesaj: Hazırız

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden İsa Akgün toprağa verildi

Çok acı fotoğraf

Antalya'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Antalya'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Çatışma sonrası yakalandı, gazetecileri tehdit etti!

Çatışma sonrası yakalandı, gazetecileri tehdit etti!

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Roger Carlsen tutuklandı

Büyükçekmece'de 4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme

4 kişinin öldüğü yangında yeni gelişme!

Son dakika Nevşehir'de kaza! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! 27 yaralı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.