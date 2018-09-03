Sünnet yemeğinden sonra 99 kişi hastaneye başvurdu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki sünnet mevlidinde verilen yemekten yiyen 99 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi, ishal, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Adalet Mahallesi'ndeki bir imam hatim ortaokulu bahçesinde dün M.G.'nin sünnet olan oğlu için mevlit okutulup, yemek ikram edildi. Çok sayıda davetli de katılarak tavuk suyu çorba, köfte, pilav, salata ve pudingten oluşan menüden yedi. Davetlilerden 99'u bugün mide bulantısı, baş dönmesi, ishal, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle kentteki özel ve devlet hastanelerine başvurdu. Zehirlenme belirtileri gösteren vatandaşlara hastanelerde serum tedavisi uygulandı.

Rahatsızlanan vatandaşlardan Fatih Mertoğlu, davetli olduğu için mevlide katıldığını, yemek yediğini, bugün ise rahatsızlanınca hastaneye başvurduğunu söyledi.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün sünnet töreninde verilen yemekten yedikten sonra bugün zehirlenme şüphesiyle 99 kişinin hastanelere başvurduğu, 34 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 65 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca sünnet töreninde verilen yemekten incelenmek üzere örnekler alındığı da belirtildi.

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