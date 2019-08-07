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Sünnet yöntemi erkeklerin cinsel yaşamını etkiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.08.2019 11:48 | Son Güncelleme

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op.

Sünnet yöntemi erkeklerin cinsel yaşamını etkiliyor

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, sinir koruyucu estetik cerrahi sünnet hakkında bilgi vererek, "Erkek çocuklarının ileri yaşlarda cinsel problemler yaşamaması için sünnet operasyonunun sinir koruyucu yöntemle yapılması gerekiyor" dedi.
Sünnet operasyonunun, ilk 6 ayda veya 6 yaşından sonra yapılması gereken bir cerrahi müdahale olduğunu kaydeden Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, "Sünnet için ideal yaş aralığı çocuk psikiyatristlerinin önerileri doğrultusunda belirlenmiştir" dedi.
Sinir koruyucu estetik cerrahi sünnet hakkında bilgi veren Işık, "Psikiyatristler, ara dönem dediğimiz yaş aralığında erkek çocuklarının penislerine müdahaleyi doğru bulmuyorlar; çünkü bu ara dönemde keyfi olarak sünnet ettirilen erkek çocuklarının ileri yaşları incelendiğinde; cinsel problemlerin, eş cinsel ilişkilerin, cinsiyet değiştirme taleplerinin ve erken boşalma probleminin daha sık görüldüğünü bildiriyorlar. Tüm bu nedenlerle ara dönemde sünnet yapmayı cerrahlar olarak biz de tercih etmiyoruz" dedi.
Normal cerrahi sünnet esnasında erkek çocuğundan anormal bir şekilde doku çıkartılması halinde, ileriki yaşlarda erken boşalma ve haz problemlerinin yaşanabileceğine tekrar dikkat çeken Dr. Işık, "Sünnet derisinin alt kısmında çok yoğun sinir lifleri bulunuyor. Sünnet operasyonunda bu bölgenin kesinlikle çıkartılmaması gerekiyor. Eğer bu bölge alınırsa, çocukların ileri ki yaşamlarında ciddi cinsel problemler ortaya çıkabiliyor. Erkeklerin gelecekteki cinsel yaşamlarını garanti altına almak için sinir koruyucu estetik sünnetin tercih edilmesi gerekiyor. Lokal veya hafif bir anestezi altında yaklaşık olarak 45 dakikada tamamlanan ve uzun süreli hastanede yatışı gerektirmeyen ’Sinir Koruyucu Estetik Cerrahi Sünnet’ sonrasında, genellikle bir hafta içerisinde de iyileşme tamamlanıyor" diye konuştu.
Türkiye’de cinsel problemler gittikçe arttığı için sünnet cerrahisinin hangi teknikle yapıldığının önem kazandığını anlatan Dr. Işık, şunları söyledi:
"2015 Aralık ayında AB uyum yasalarıyla beraber çıkartılan yasa kapsamında Türkiye’de fenni sünnetçilik yasaklandı. Artık yalnızca belli branştaki cerrahların sünnet yapma yetkisi bulunuyor. Geleceğe dair kaygıların ortadan kaldırılması için de sinir koruyucu estetik sünnet cerrahisinin yapılması önem arz ediyor."

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