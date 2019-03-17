Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi ile Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen "Sünnetin Otoritesi" Sempozyumu sona erdi.

SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda dün başlayan sempozyuma, Fas, Tunus, Ürdün, Katar, Irak, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerden katılan akademisyenler, Hazreti Peygamber, sünnet ve hadis konularında görüş alışverişinde bulundu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyuma, Fas, Tunus, Ürdün, Katar, Irak, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerden akademisyenlerin katıldığını söyledi.

Günümüzde sünnetin dindeki yeri konusunda çeşitli tartışmaların yaşandığına dikkati çeken Bostancı, "Bunların çok afaki olmaması, mutlaka ilmi bir zemine dayanması gerekiyor. Burada sunulan tebliğlerle meselenin ilmi çerçevesi net şekilde ortaya konmuş oldu. Böylece hem Türkiye'mize hem de İslam dünyasına bu sempozyumla önemli katkı sağladığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sempozyum koordinatörü ve SAÜ İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayati Yılmaz da amaçlarının Hazreti Peygamber'in sünnetinin kaynaklık değerini, bağlayıcılığını, İslam dini açısından önemini ortaya koyacak tebliğler çerçevesinde meseleyi müzakere etmek olduğunu anlattı.