Sünnetin zamanlamasını doğru planlayın

Op. Dr. Egemen Avcı zamanlamanın doğru seçilmesinin çocuğun psikolojik dünyası için büyük önem taşıdığını belirtti. Bilimsel çalışmalara göre çocukların cinsel kimliğini fark etmeye başladığı 2-6 yaş arasında gerçekleştirilen sünnetin ileride ciddi psikolojik sorunlara yol açabileceğini belirten Op. Dr. Avcı, “Anneye son derece bağlı olunan bu dönemde yapılacak sünnet çocukta cinsel organının kaybettiği yönünde bir algı oluşturabilmektedir. Sünnet için 2 yaş öncesi veya 6 yaş sonrası dönemi tercih etmek en sağlıklı seçenektir. Son yıllarda sünnet için ileri yaşları beklemeyen ailelerin sayısı artmaktadır. Çocuklar yenidoğan döneminde hatta doğumu takip eden günde dahi sünnet olabilmektedir. Ancak yenidoğan sünnetinde ailelerin dikkat etmesi gereken konular bulunmaktadır. Bebeğin hayata tutunma sürecini atlatması, emmeye alışması, varsa yeni doğan sarılığının bitmesi ve göbek bağının düşmesi beklenebilmektedir. Doğumdan sonraki ilk iki ay sünnet için en uygun dönemdir. Sünnet kararı alınırken çocuk doktoru, operasyonu yapacak doktor ve aile bir araya gelerek ortak karar vermelidir” dedi.

Erkek çocukları için hayatın en önemli dönemlerinden birini sünnet oluşturuyor. Anne babaların aklında ise ‘Çocuğumuzu ne zaman sünnet ettirmeliyiz?’ sorusu ilk sırayı alıyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Egemen Avcı, sünnetin tıbbi açıdan her yaşta yapıldığını hatırlatarak, en ideal zamanın doğumdan sonraki ilk 2 aylık dönem olduğunu ifade etti.

İSTANBUL, (DHA)- Çocukların psikolojik travma yaşamaması ve çabuk iyileşebilmeleri için yenidoğan sünnetinin ön plana çıktığını vurgulayan Op. Dr. Egemen Avcı, “Sünnet için en ideal zaman doğumdan sonraki ilk 2 aylık dönem” dedi.

ÇOCUĞUNUZU ANESTEZİYE GEREK KALMADAN SÜNNET ETTİREBİLİRSİNİZ

“Bebekte her hangi bir sorun yoksa yenidoğan sünneti ilk 48 saat içinde bile yapılabiliyor” diyen Avcı, şöyle konuştu:

“Bebeğin sağlık durumunun detaylı olarak incelenmesi ve sünnete uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekiyor. Yeni doğan sarılığı, prematüre doğumlar, ailede hemofili yani kanama ve pıhtılaşma sorunu varlığında, ve peygamber sünneti gibi cerrahi tedavi gerektiren durumlarda yenidoğan sünnetinin ertelenmesi gerekiyor.”

“Anestezi altında sünnet ailelerde tedirginlik yaratmaktadır. Doğumu takip eden ilk iki ay içinde ya da bebek 5 kilo olana dek sünnet lokal anesteziyle yapılır” diye konuşan Op. Dr. Egemen Avcı, yenidoğan sünnetinin avantajlarını şöyle anlattı:

“Yenidoğan bebekler de ağrı hissettiği için sünnet öncesinde operasyon bölgesini uyuşturmak için çok ince bir iğne ile lokal anestezik ilaçlar uygulanır. Sünnet lokal anestezi ile gerçekleştirildiği için çocukların operasyon öncesi aç kalmasına gerek yoktur. Sünnet sonrasında antiseptik kremler haricinde antibiyotik tedavisine gerek kalmamaktadır. Bezlenme evresinde olan bebeklerde yara bakımı ve takibi ileri yaş dönemi çocuklara göre daha kolay yapılabilmektedir. Uygun şartlarda ve uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen yeni doğan sünneti ile; bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu riski azalır, genel anestezi kullanmaya gerek kalmaz, sünnet sonrası bakım kolaydır ve iyileşme hızlıdır.”

