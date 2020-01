Sünnetten korkan çocuk, kendisini otomobile kilitledi

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- HOLLANDA'da yaşayan hayırsever iş adamı Özen Güneş'in memleketi Iğdır'da düzenlediği şölende, 31 çocuk sünnet oldu. Sünnet sırasında korkan 7 yaşındaki Muhammet Can Ataman, kaçıp, kendisini sünnet alanına getiren dayısının otomobiline binip, kapıları kapattı. Ailesinin tüm çabalarına karşın kapıları açmaya reddeden Ataman'ı dayısı Bülent Tuncer, para vererek ikna etti. Salona götürülen Ataman da arkadaşları gibi sünnet oldu.

Özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplu sünnet törenine Vali Yardımcısı Aydın Börü, Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ve sünnet olan çocukların aileleri ile yakınları katıldı. Sünnet şöleninde bin kişiye yemek verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran okunmasıyla başlayan şölende davetliler, ilk olarak çalınan müzik eşliğinde göbek atıp, halay çekerek eğlendi. Sünnet olan çocuklarla birlikte oynayan iş adamı Özben Güneş, "Düzenlemiş olduğumuz sünnet şöleninde 31 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Çocukların geleneklerimizde çok güçlü yeri var. Bu özel günümüzde anne, baba ve misafirlerimiz ile birlikte sevgili çocuklarımızın sevinçlerine ortak olduk. Çünkü sünnet bizim geleneklerimizde çok güçlü bir olgudur. Bu manada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böylece çocuklarımız erkekliğe ilk adımını atmış oldular" diye konuştu.

Eğlencenin ardından çocukların sünnetine geçildi. Bu sırada korkup ağlamaya başlayan Hanım-Bekir Ataman çiftinin çocukları Muhammet Can Ataman alandan kaçtı. Ataman, kendisini getiren ve anahtarı elinde olan dayısının otomobiline binip, kapıları kilitledi. Aile uzun uğraşlar verse de Ataman dışarı çıkmadı. Dayısı Bülent Tuncer, Muhammet Can Ataman'a para vererek ikna etti. Salona götürülen Ataman da arkadaşları gibi sünnet oldu.

Sünnet olurken canının yanmadığını söyleyen Muhammet Can Ataman, "Sünnet olan arkadaşlarımın ağlama sesini duyunca korktum ve dışarı kaçtım. Dayımın arabasının anahtarı bendeydi. İçeri girip saklandım. Ama beni bulunca kapıları kilitledim. Boşuna korkmuşum. Hiç de canım yanmadı" dedi.

