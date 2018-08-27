Sünnilerden Irak Meclis Başkanlığı için iki aday

BAĞDAT (AA) - Irak'ın önde gelen Sünni isimlerinin kurduğu "Ulusal Eksen Cephesi" koalisyonu, 3 Eylül'de yapılacak meclis başkanlığı seçimi için iki aday belirlediklerini açıkladı.

Koalisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un 3 Eylül'de meclisin ilk oturumunun yapılması yönündeki kararı doğrultusunda, meclis başkanının seçilmesi görevinin, önceki siyasi anlaşmalar gereği, Ulusal Eksen Cephesi'nin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Açıklamada, koalisyonun meclis başkanlığı için eski Irak Cumhurbaşkanı ve Irak Karar Koalisyonu lideri Usame Nuceyfi ile Enbar Valisi Muhammed Halbusi'yi aday olarak belirlediği kaydedildi.

Nuceyfi'nin Irak'ın yeni meclis başkanı olması ihtimaline siyasi partiler ve koalisyon güçleri kesin gözüyle bakarken, 39 yaşındaki Halbusi ise seçilmesi halinde Irak tarihinin "en genç meclis başkanı unvanına" kavuşacak.

Ulusal Eksen Cephesi Sözcüsü Ömer Humeyri, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, eski milletvekili Talal Zubayi'yi meclis başkanı adayı göstereceklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Masum, bugün yaptığı yazılı açıklamada, yeni koalisyon hükümetinin kurulması için meclisin 3 Eylül'de toplanmasına karar vermişti.

Meclisin ilk oturumundaki gizli oylamada, meclis başkanı ve iki meclis başkan yardımcısı seçilecek.

Saddam rejiminin devrilmesinden sonra Irak'taki siyasi yapıda görev dağılımları, Cumhurbaşkanlığı Kürtlere, Başbakanlık Şiilere ve Meclis Başkanlığı da Sünnilere şeklinde yapılıyor.

