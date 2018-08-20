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Sünnilerin kurduğu koalisyon Kürt partilerle "büyük koalisyon"u görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 01:38 | Son Güncelleme

Sünnilerin kurduğu koalisyon Kürt partilerle "büyük koalisyon"u görüştü

ERBİL (AA) - Irak'ın önde gelen Sünni liderleri tarafından kurulan "Ulusal Eksen Cephesi" koalisyonu, mecliste büyük koalisyon oluşturulması çabaları çerçevesinde, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) ortak heyeti bir araya geldi.

Hamis Hançer başkanlığındaki Sünni heyet, Erbil'de bulunan KYB Genel Merkezinde, ortak heyetle bir araya gelerek, hükümet kurma arayışları çerçevesinde büyük koalisyon oluşturma konusunu görüştü.

"Ulusal Eksen Cephesi", KYB ve KDP'den yapılan ortak açıklamada, "Ulusal Eksen Cephesi" koalisyonu ile KDP ve KYB'nin, mecliste söz konusu büyük koalisyon oluşturma çerçevesinde diğer gruplara da açık olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, görüşmede yeni hükümetin siyasi ittifakla kurulmasına vurgu yapıldı, eski hataların tekrar yaşanmaması için yazılı olarak güvence verilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Sorunların çözümü, göstericilerin taleplerinin yerine getirilmesi ve göçmenlerin yerlerine dönmeleri için anayasanın rehber alınması gerekir." denildi.

Sünni heyet, Erbil temasları çerçevesinde KDP Genel Başkanı Mesud Barzani'yle de bir araya gelmişti.

Irak anayasasına göre, seçimi kazanan değil, seçim sonrası mecliste en büyük grubu oluşturan taraf hükümeti kurabiliyor. Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk (165) elde edemedi. Dolayısıyla seçim yarışını önde tamamlayan partilerin, koalisyona gitmeleri gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
hükümet kurma arayışları KDP KYB Ulusal Eksen Cephesi

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