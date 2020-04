Sunny side up nedir? Sunny side up ne demek, nasıl yapılır?

Sosyal medyada sunny sişde up tartışması çıktı. Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Youtube kanalında yumurta yaptığı bir video paylaştı. Ancak videoda “sunny side up” terimini kullanması tartışmalara yol açtı. Peki sunny side up nedir? Sunny side up ne demektir ve nasıl yapılır?

SUNNY SIDE UP NEDİR?

Sunny Side up bildiğimiz “göz yumurta”nın İngilizce karşılığıdır.

SUNNY SIDE UP NE DEMEK?

İngilizceden birebir çevirdiğinizde anlamı “güneşli tarafı yukarda”dır. Yani yumurtanın sarısının yukarı bakması anlamına gelir.

SUNNY SIDE UP NASIL YAPILIR?

Bildiğiniz sahanda göz yumurta olduğu için en kolay yemektir. Tavada veya sahanda tercihen tereyağ ya da sıvı yağ kızdırın. Tavaya isteğinize adette yumurta kırın. Beyazı pişince ocağın altını kapatın. Bravo “sunny side up” yaptınız! Ekstra özenli olmak isterseniz, sarının üstündeki tabakayı da sıyırıp pişirin. Afiyet olsun.

VEDAT MİLLÖR’DEN DE TEPKİ

Duygu Özaslan’ın videosunda “sunny side up” tabirinin Türkçesi “göz yumurtayı” hatırlayamamasına Vedat Millör de esprili diliyle tepki gösterdi.

‘Sunny side up’ şununla mı olur yoksa bununla mı diye anket bile düzenlemk mümkün değil. Geldiğimiz nokta o kadar vahim — Vedat Milor (@vedatmilor) April 12, 2020