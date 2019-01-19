HABER

Sunny'den 350 kişilik ek istihdam

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 09:20 | Son Güncelleme

Sunny Elektronik Üst Yöneticisi Mehmet Atmaca: - "Oluşabilecek ekonomik risklere, üretime bağlı olarak ihracat faaliyetlerini artırarak meydan okuyoruz. Son 2 ayda 350 kişilik istihdam artışı sağladık. Artan ihracat faaliyetlerimiz, istihdam artışını zorunlu kıldı" - "Daha fazla büyüme, daha fazla istihdam yaratmanın formülünü bulduk. Yüzümüzü ne kadar dünya pazarına çevirirsek, ülkemizin adını ne kadar dünyaya duyurursak o kadar ek istihdam yaratabilir, o kadar büyüme sağlayabiliriz"

İSTANBUL (AA) - Sunny Elektronik Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Atmaca, "Oluşabilecek ekonomik risklere, üretime bağlı olarak ihracat faaliyetlerini artırarak meydan okuyoruz. Son 2 ayda 350 kişilik istihdam artışı sağladık. Artan ihracat faaliyetlerimiz, istihdam artışını zorunlu kıldı." ifadelerini kullandı.

Sunny'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin 3’üncü büyük elektronik üreticisi ve ihracatçısı konumundaki Sunny Elektronik ile Atmaca Elektronik, yeni istihdam alanları yaratarak büyümesini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atmaca, oluşabilecek ekonomik risklere, üretime bağlı olarak ihracat faaliyetlerini artırarak meydan okuduklarını belirterek, "Son 2 ayda 350 kişilik istihdam artışı sağladık. Artan ihracat faaliyetlerimiz, istihdam artışını zorunlu kıldı.” ifadelerini kullandı.

Atmaca, Türkiye'nin 3’üncü büyük elektronik üreticisi Sunny Elektronik markasını yüzde 100 yerli sermaye ve üretim gücü kullanarak bugünlere getirdiklerini hatırlatarak, döviz kurundaki sert çıkışlara bağlı olarak artışa geçen maliyetler karşısında ek istihdam yaratarak büyümeye devam etmeyi başardıklarını kaydetti.

Mehmet Atmaca, dünya ekonomilerindeki ekonomik kırılganlıklar karşısında gösterdikleri başarılı büyüme performansının arkasında kendi öz kaynaklarından oluşan yerli sermaye ve yerli iş gücünün olduğuna dikkati çekti.

Kur baskısı nedeniyle oluşan maliyet artışlarından etkilenmediklerini aktaran Atmaca, şunları kaydetti:

"Çünkü zaten biz bu yılın başından itibaren ihracat faaliyetlerimizi artırmaya başlamıştık. Gerek ihracat yaptığımız ülkeler gerekse de miktar olarak artışa geçmiştik. İhracatın satışlarımızdaki payı yüzde 30’lardayken bunu bu sene içinde yüzde 55’lere çıkardık. Dolayısıyla ciddi bir üretim artışı sağlamıştık. Üretim artışı demek, ek istihdam demek, ekonomiye sunduğumuz katma değerde artış demek, daha fazla büyüme performansı demek. Bunların hepsi birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları... Bu halkaları doğru planlama ile bir araya getirerek oluşabilecek riskleri bertaraf ettik. Bu sayede büyüme kaçınılmaz hale geldi.”

- Kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık

İstihdamda kadına yönelik pozitif ayrımcılık felsefesine sahip bir grup olduklarına değinen Atmaca, “Çalışanlarımızın yüzde 45’i kadınlardan oluşuyor. Üretimimizin en önemli aşamasını oluşturan Ar-Ge birimimizde istihdam ettiğimiz mühendislerimizin yüzde 40’ı kadın mühendislerimizden oluşmaktadır. Kadınların yönetim gücü ile girişimci yanlarını çok önemsiyoruz. Onların iş gücüne katılımlarını her koşula desteklemeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Atmaca, ihracat faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini kaydederek, “Daha fazla büyüme, daha fazla istihdam yaratmanın formülünü bulduk. Yüzümüzü ne kadar dünya pazarına çevirirsek, ülkemizin adını ne kadar dünyaya duyurursak o kadar ek istihdam yaratabilir, o kadar büyüme sağlayabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERPartiden hastaneye!Partiden hastaneye!
/ ek fotoğraflar// Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi/ ek fotoğraflar// Kuzey Marmara Otoyolunda otobüs devrildi
3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sunny Elektronik

En Çok Okunan Haberler

O ünlüler hakkında flaş karar

O ünlüler hakkında flaş karar

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

ABD maaşları ödeyemiyor ama First Lady tatile çıktı

ABD maaşları ödeyemiyor ama First Lady tatile çıktı

Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Trump'a yakınlığı ile biliniyor

Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Trump'a yakınlığı ile biliniyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Günlük burç yorumları 19 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

İBB'den sefer saatleriyle ilgili önemli açıklama

Denizli'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polislerin üzerine sürdü

Otomobili polislerin üzerine sürdü

Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde 3 işçinin cansız bedeni bulundu

Bayrampaşa'da feci olay! 3 işçinin cansız bedeni bulundu

Anne ve engelli oğlu yangında hayatını kaybetti

Anne ve engelli oğlu yangında hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.