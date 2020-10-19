HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sunta fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

Sunta fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 12:27 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sunta fabrikasında meydana gelen iş kazasında metrelerce yükseklikten düşen bir işçi ağır yaralandı.Olay, Organize Sanayi Bölgesi 2.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sunta fabrikasında meydana gelen iş kazasında metrelerce yükseklikten düşen bir işçi ağır yaralandı.
Olay, Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddede faaliyet gösteren bir sunta fabrikasında meydana geldi. 49 yaşındaki Enes E. isimli işçi, fabrikada çalıştığı sırada, üzerinde durduğu demir plakanın kırılması neticesinde metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Şahsın yardımına mesai arkadaşları yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Enes E’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek gözlü balık şaşkına çevirdi Tek gözlü balık şaşkına çevirdi
Yer: İstanbul! Baltayla saldırdıYer: İstanbul! Baltayla saldırdı
Yanlış yapıldığında birçok hastalığa sebep oluyor Yanlış yapıldığında birçok hastalığa sebep oluyor 
1/
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
'Beni aldattı' demişti ama! İşte düğün kareleri
'Beni aldattı' demişti ama! İşte düğün kareleri
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan karantinadaki yerleşim birimleriyle ilgili açıklama
karantinadaki yerleşim birimleriyle ilgili açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? Olumlu gelişme
Muhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı
Koronavirüse yakalandığını duyurdu
Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Milli Piyango çekilişi ne zaman? 19 Ekim Milli Piyango sorgulama ekranı!
4 milyonluk çekilişe saatler kaldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topyekün bir eğitim öğretim reformu gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topyekün bir eğitim öğretim reformu gerekiyor
Avcılar'daki baltalı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı
Yer: İstanbul! Baltayla saldırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.