Sunta fabrikasında iş kazası: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sunta fabrikasında meydana gelen iş kazasında metrelerce yükseklikten düşen bir işçi ağır yaralandı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddede faaliyet gösteren bir sunta fabrikasında meydana geldi. 49 yaşındaki Enes E. isimli işçi, fabrikada çalıştığı sırada, üzerinde durduğu demir plakanın kırılması neticesinde metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Şahsın yardımına mesai arkadaşları yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Enes E’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

