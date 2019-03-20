Sunta fabrikasında yağ kazanı patladı: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sunta fabrikasında yağ kazanı patladı, 2 kişi yaralandı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi’nde bir sunta fabrikasında meydana geldi. Yunus Ş. ile İbrahim B’nin fabrikada yağ kazanında kaynak yaptığı sırada iddiaya göre patlama oldu. Patlama sonucu iki işçinin üzerine kızgın yağ döküldü. Çeşitli yerlerinde yaralanan Yunus Ş. ile İbrahim B, özel araçla Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. İki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu, kollarında ve bacaklarında birinci derece yanık oluştuğu öğrenildi.



