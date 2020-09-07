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Suntalar park halindeki araçlara ok gibi saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonunun üzerinde bulunan tonlarca ağırlığındaki suntalar yol kenarındaki araçların üzerine düştü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonunun üzerinde bulunan tonlarca ağırlığındaki suntalar yol kenarındaki araçların üzerine düştü. O ânlar saniye saniye güvelik kamerasına yansıdı.
Kaza Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Uğur D. yönetimindeki 16 AKA 700 plakalı kamyonetin kasasında bulunan suntalar, herhangi bir tedbir alınmadığından dolayı seyir halindeyken devrildi. Devrilen suntalar park halinde 3 araca zarar verdi. Facianın eşiğinden dönüldüğü o ânlar saniye saniye kameraya yansıdı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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