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  4. Sunucu bile şaşkına döndü! Canlı yayında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'tan itiraf: '40-50 yıl önce biz inşa ettik'

Sunucu bile şaşkına döndü! Canlı yayında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'tan itiraf: '40-50 yıl önce biz inşa ettik'

21.11.2023 09:46 | Son Güncelleme:
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İsrail, Gazze'de hastanelerin altında tünellerin bulunduğunu ve bunu Hamas'ın kullandığını iddia ederek birçok hastaneyi hedef almıştı. Canlı yayında eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barak, Şifa Hastanesinin altındaki sığınakları 40-50 yıl önce İsrail'in inşa ettiğini söyledi.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'a açıklamalarda bulundu.

"KENDİNİZİ YANLIŞ MI İFADE ETTİNİZ?"

Amanpour'un, İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesinin altında Hamas karargahı olduğu iddialarını sorması üzerine Barak, "Uzun yıllardır, Şifa'nın altında İsrailli inşaatçılar tarafından yapılan sığınakların olduğu ve buraların Hamas karargahı olarak kullanıldığı biliniyor. Ve birkaç tünelin kesişimi bu sistemin bir parçası." dedi.

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Barak'ın bu yanıtı üzerine Amanpour, "Burasının İsrailli mühendisler tarafından mı inşa edildiğini söylüyorsunuz? Kendinizi yanlış mı ifade ettiniz?" diye sordu.

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"BU SIĞINAKLARIN İNŞA EDİLMESİNE YARDIMCI OLMUŞTUK"

Ehud Barak ise "Muhtemelen 40 ya da 50 yıl önce yerleşkenin sınırlı alanı içinde hastanenin operasyonlarına daha fazla alan açmak adına bu sığınakların inşa edilmesine yardımcı olmuştuk." şeklinde konuştu.

ŞİFA HASTANESİNİN BASILMASI OLAYI

İsrail ordusu, 15 Ekim sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Kaynak: AA

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