Sunucu bu sözleri duyunca ne diyeceğini şaşırdı! Skandal iddia: Kurtarma ekibinden otel parası istemişler... Yanan otele hala rezervasyon telefonları geliyor

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciası herkesi derinden sarsarken, ülke genelinde 1 günlük yas ilan edildi.

Yangının ilk çıktığı andan itibaren bölgeye giden AFAD ve itfaiye ekipleri canla başla çalışırken, TV100 muhabiri Fatih Poyraz'ın iddiası gündeme bomba gibi düştü.

SKANDAL İDDİA: OTELİN YANMAYAN KISMINDA DİNLENMEK İSTEYEN ÇALIŞANLARDAN PARA TALEP EDİLMİŞ

Bölgede yayın yapan Poyraz, AFAD ve itfaiye ekiplerinin 24 saati aşkın bir süredir orada olduğunu vurguladı ve "Kalan ekipler dinlenmek için o otelde konaklamak istedi. Ancak AFAD personeliyle yaptığımız görüşmede otel yetkililerinin onlara bir ücret sunduğunu öğrenmiş olduk. Yanan otelin yan binasında, yanmayan kısmında konaklamak isteyen personelden ücret talep edildiği iddiası var" ifadelerini kullandı.

"REZERVASYON YAPIP BURADA KALMAK İSTEYENLERİN OLDUĞUNA BİZZAT ŞAHİT OLDUM"

Poyraz hala resepsiyona rezervasyon telefonlarının da geldiği belirtti ve "Rezervasyon yapıp burada kalmak isteyen misafirlerin olduğuna kendim bizzat resepsiyon telefonunun yanında şahit oldum" dedi.

SUNUCU KELİMELERİ BİR ARAYA GETİRMEKTE ZORLANDI

Sunucu Ebru Baki ise ne diyeceğini bilemedi ve kelimeleri bir araya getirmekte zorlandı. Baki "76 can gitmiş 34 kişi tedavi ediliyor ailelerin acısı büyük çocuklar ölmüş... Çalışanlar, kurtarma ekipleri, aile yakınları burada kalalım deyince ekstra ücret mi talep ettiler? Bu otel de diğer Kartal Otel mi doğru mu anladım ben?" dedi.

"AYNI İŞLETME SAHİBİ TARAFINDAN İŞLETİLEN BİR YER"

Daha sonra Poyraz bahsettiği binaya doğru ilerleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yanan yer ilk yapılan kısım 4 kat yapılmış ilk etapta. Sürekli kat sayısının arttığını belirtelim. Talep yoğun bir seviyeye çıkması üzerine artık yan tarafta da ek bina mı otel adı altında mı faaliyet yürüttü bilemiyorum.

Burası da (Kartal Otel olarak faaliyet gösteriyor) yaklaşık 5 katlı otel binası. Edindiğimiz bilgiye göre aynı işletme sahibi tarafından işletilen bir yer"