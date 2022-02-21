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Sunucu canlı yayında uyardı: Bu sözler sosyal medyaya düşer

21.02.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Türkiye'de yaşanan ekonomik problemle ilgili verdiği örneğe sunucu canlı yayında müdahale ederek "Bir hesap hastası var. Sonradan bu sözler sosyal medyada kullanılıyor, o yüzden sizi uyarmak istedim" diye konuştu.

Sunucu canlı yayında uyardı: Bu sözler sosyal medyaya düşer

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Habertürk TV canlı yayınında Kübra Par ile Açık ve Net programına konuk oldu.

"SADECE TÜRK İNSANI ETKİLENMİYOR"

Akbaşoğlu, Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunun Avrupa ve ABD ile kıyas edilmesi gerektiğini bunun sadece Türk insanını etkileyen bir durum, kriz olmadığını ifade etti.

AKBAŞOĞLU'NUN VERDİĞİ ÖRNEĞE CANLI YAYINDA MÜDAHALE

Akbaşoğlu'nun "Fransa'da 150 Euroya dolan poşet bugün, 750,800 Euroya doluyor, yüzde 6-7 kat artmış bir enflasyon var" ifadesi üzerine Par, "Yüzde 6-7 enflasyonla o kadar bir fark olmaz. Bir hesap hastası var. Sonradan bu sözler sosyal medyada kullanılıyor, o yüzden sizi uyarmak istedim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kübra Par AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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