Sunucu Eda Küçük'e duruşma sırasında taciz! Karar açıklandı

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Cengiz S. ile müşteki Eda Küçük ve tarafların avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı da katılan sıfatı ile duruşmada hazır bulundu. Söz alan sanık Cengiz S., iddiaya konu eylemi yapmadığını, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatine karar verilmesini istedi. Hakim Rasim Uhrağ, karar vereceğini belirterek sanığa son sözlerini sordu. Sanık Cengiz S., "Takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi.

3 bin 750 LİRA ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme karar için kısa bir ara verdi. Aranın ardından karını açıklayan mahkeme, "Cinsel taciz" suçundan sanığı 150 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Bu cezayı 3 bin 750 lira adli para cezasına çeviren mahkeme, hükmün açıklanmasını da 2 yıl süre ile geriye bıraktı.

DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

Eda Küçük ve duruşmaya katılanlar, duruşmanın ardından basın açıklaması yaptı. Adaletin er yada geç tecelli ettiğini belirten Eda Küçük, çıkan karardan memnun olduğunu söyledi. Eda Küçük şunları söyledi: