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  4. Sunucu Işıl Deniz Palabıyıklar cinayetinde yeni gelişme! Katil kardeşi çıktı, itirafları kan dondurdu: Arkaya geçip kafasına sıktım

Sunucu Işıl Deniz Palabıyıklar cinayetinde yeni gelişme! Katil kardeşi çıktı, itirafları kan dondurdu: Arkaya geçip kafasına sıktım

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
05.01.2025 12:10
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İstanbul Ataşehir'de bir araç içinde cansız bedeni bulunan sunucu Işıl Deniz Palabıyıklar'ın cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sunucu Palabıyıklar'ın kardeşi cinayeti işlediği itiraf ederken, kan donduran detayları da anlattı. Öldürdüğü kardeşinin erotik sitelerde yayın açtığını öne süren katil kardeş, araç içindeyken para nedeniyle tartışma yaşadıklarını söyledi ve "Arka koltuğa geçtim, kafasına sıktım" dedi.

Sunucu Işıl Deniz Palabıyıklar cinayetinde yeni gelişme! Katil kardeşi çıktı, itirafları kan dondurdu: Arkaya geçip kafasına sıktım

Kan donduran olay 11 Kasım 2023’te İstanbul Ataşehir’de Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkında meydana geldi. Asfalt çalışmasına başlayan ekipler uzun süredir park halinde olan otomobilin yanına gidince şoke oldu.

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CESEDİN ÜZERİNİ ÖRTÜP GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ

Arabada bir kadının cansız bedenini gören ekipler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede otomobilin sağ koltuğunda üzeri örtülmüş ve bir otomobil radyatörü konularak gizlenmeye çalışılmış bir kadın cesediyle karşılaştı.

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Yapılan araştırmalar kapsamında öldürülen kadının, yerel televizyon kanallarında sunuculuk yapan Işıl Deniz Palabıyıklar (41) olduğu belirlendi.

KATİL KARDEŞİN İTİRAFLARI KAN DONDURDU

Ekipler yaptığı incelemelerde Işıl Deniz Palabıyıklar’ın, 22 Ekim 2023’te, bir inşaat şantiyesinde şef olarak çalışan kardeşi Işın Miraç Palabıyıklar (39) ile birlikte görüldüğünü tespit etti. Ablasını ölüme terk etmesinin ardından bulunduğu tarihe kadar 3 kere hastaneye gelerek cesedi kontrol ettiği öne sürülen Işın Miraç Palabıyıklar, 11 Kasım 2023’te tutuklandı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı, iddianame tamamlandı. Cinayetin nedeni belli olurken katil kardeşin itirafları ise kan dondurdu.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Sabah'ın haberine göre, iddianamede cinayeti itiraf eden kardeş katili Işın Miraç Palabıyıklar, olay günü dedesinin mezarının açılacağı haberiyle yola çıktıklarını, trafikte para meselesinden tartıştıklarında ablasının konuşmasıyla cinnet getirerek silahla ateş ettiğini itiraf etti.

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EROTİK SİTELERDE GÖRÜNTÜLÜ YAYIN AÇTIĞINI İDDİA ETTİ

Palabıyıklar ifadesinde ablasının internet üzerinden erotik sitelerde görüntülü yayın açarak para kazandığından dolayı aralarında tartışmanın çıktığını anlattı. Şüphelinin annesi ve babasından nafaka parası aldığını, ablasının da bu paradan pay istediğini, tartışmanın bir sebebinin de bu olduğunu, ablasının kendisine "Ben istesem annemi bitiririm, daireden attırırım, babamla bir olurum" şeklinde sözler söylediği ifadede yer aldı.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Ablası sürekli konuştuğu için bir anda cinnet getirdiğini ve üzerinde bulunan babasına ait ruhsatlı tabancayı çekip sol omuz başı arka tarafından vurduğunu anlatarak olayın kaza olduğunu ileri sürdüğü kaydedildi. İddianamede ablasını silahla öldürdüğü anlaşılan şüpheli Işın Miraç Palabıyıklar'ın "Kardeşi Kasten Öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından veya Ölmesinden Yararlanarak Hırsızlık" ve "Ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya bulundurma" suçlarından da 6 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Sunucu İstanbul Ataşehir
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