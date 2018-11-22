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Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 13:12 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni gözaltına alındı.

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yeni'yi İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Erzincan'a getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Yeni'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Murat Yeni maceracı

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
Işte bu sahtekara çoook sevindi...hergun sahte ilac ve urün reklamlarinda cıkıp insallah masallah Rabbim Allah kitap diye diye halkı dolandiriyor
@ozmoo007 kalıcı olmayacak emin olan acil çıkış kapısından salacaklar
Darısı Erkan Tan ın başına...
@baygencay Erkan tan Ak Partiyi yalayıp Osmanlıcı - İslamcı kılığında kalıp muhalefeti topa tuttuğu sürece dokunmazlar.Zaten onun da yırtınmaları bu yüzden.
evet bogaziyla ünlü sunucu. bunun programlarda yediği yemekle yemen doyardı
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