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Sunucu Simge Fıstıkoğlu evliliğe ilk adımı attı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.03.2018 20:34 | Son Güncelleme

Sunucu Simge Fıstıkoğlu, 2 yıldır birlikte olduğu Emir Tavukçuoğlu ile nişanlandı.

Sunucu Simge Fıstıkoğlu evliliğe ilk adımı attı

Simge Fıstıkoğlu evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile aile arasında yapılan törenle nişanlandı.

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Güzel sunucu daha önce "Evlilik için ikna edebilen olmadı.Yıllar önce evliliğin eşiğinden döndüm. Evlenmeme 20 gün vardı. Sonrasında da hakikaten doğru insan çıkmadı." demişti.

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Fıstıkçıoğlu görünüşe göre aradığı aşkı buldu. Simge Fıstıkoğlu daha önce sevgilisini sır gibi saklamıştı. İlişkileri geçen yıl birinci yıl dönümlerini kutlamak için gittikleri yemekte çektikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

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simge fıstıkoğlu Emir Tavukçuoğlu

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