"Süper anneanne" 56'sında üniversiteyi, 63'ünde yüksek lisansı bitirdi

Hem lisans hem de yüksek lisans eğitimleri sırasında torunu yaşındaki öğrencilerle ders alıp sınavlara girme heyecanı yaşayan Güney, arkadaşları arasında "süper anneanne" diye anılıyor.

Daha sonra yüksek lisans yapmak için hazırlıklarını sürdüren Güney, geçen yıl girdiği Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı girişimcilik programını bu sene birincilikle bitirerek en büyük hayalini gerçekleştirdi.

İBRAHİM ERİKAN - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünden 2011-2012 akademik yılında mezun olan Cevriye Güney, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yüksek lisansını 63 yaşında tamamlayarak azmiyle çevresine örnek oldu.

"AÜ'den 2012'de mezun oldum. Orada da yüksek lisans yapacağımı söylemiştim. Bu güzel hayalimi hayata geçirdim, çok mutluyum. Kendimi güncelledim, gerçekten yüksek lisansta çok güzel bilgiler edindim. Siyasi hayatımda ve diğer ortamlarda herkese rol model oldum. Buradan bütün hanımlara bütün yetişkinlere sesleniyorum, mutlaka okusunlar. Lise mezunları üniversite okusun, üniversite mezunları yüksek lisans yapsın. Ben üniversite okurken gerçekten etrafımdaki bütün insanlar üniversiteye okumaya başladı ve bitirdiler. Şimdi de yüksek lisans yapmaya karar verdiler."

Kendisini "torunlarıyla birlikte okuyan anneanne" diye tanımlayan Güney, şöyle konuştu:

Üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans yapmak için kendine söz verdiğini belirten Güney, "En büyük hayallerimden birini hayata geçirdim." diye konuştu.

Cevriye Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırma ve yeni bir şeyler öğrenmenin hoşuna gittiğini, "hayat boyu öğrenme" sözünü kendine ilke edindiğini söyledi.

- "Şimdi İngilizce üzerinde yoğunlaştım"

Güney, herkese okuma, araştırma, kendini geliştirme tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Yalnız yaşadığım için boş vaktim oluyor. Ben de kendimi ders çalışmaya yoğunlaştırdım. Bundan sonraki hedefim İngilizceyi ilerletmek. Çok seviyorum İngilizceyi, birtakım kurslara da gittim, inşallah o konuda da kendimi geliştirirsem ne mutlu bana."

Güney, mezun olurken "siyaset ve kadın" konusu üzerine proje ödevi bitirdiğini ifade ederek, "Kadınların her alanda çalışması, güçlü olması gerekli. Ben gençlerle çok güzel anlaşıyorum. Hep sınıf arkadaşlarım oldu. Onlar bana hep saygı gösterdiler, ben de onlara sevgi gösterdim. Şu an dışarıda yemekte, kahvede buluşuyoruz, hep birlikte pikniğe gidiyoruz." ifadesini kullandı.

