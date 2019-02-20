HABER

Süper Ay, ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 00:21 | Son Güncelleme

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği Süper Ay, Hatay’da ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi.Ay, Dünya’ya en yakın noktaya ulaştığında yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak şekilde izlendi.

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği Süper Ay, Hatay’da ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi.

Ay, Dünya’ya en yakın noktaya ulaştığında yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak şekilde izlendi. Havanın açık olduğu bölgelerde daha iyi görüntülenen Süper Ay, Hatay’ın İskenderun ilçesinde farklı bir bakış açısı ile ağaç yapraklarının arasından görüntülendi.
Yeşil bir renk tonlaması ile görüntülenen Süper Ay Türkiye’nin farklı bölgelerinde birçok kişi tarafından ilgi ile izlendi.

Süper Ay, ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi

Süper Ay, ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi

Süper Ay, ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi

Süper Ay, ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi

Süper Ay, ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi

Süper Ay, ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi

Süper Ay, ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi

Süper Ay, ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi

Süper Ay, ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi

Süper Ay, ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi

Süper Ay, ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi

Süper Ay, ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi

Süper Ay, ağaç yapraklarının arasından böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

İlişki bitti bomba bir itiraf geldi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Mersin İYİ Parti'de deprem! Kocamaz'dan açıklama

Mersin İYİ Parti'de deprem! Kocamaz'dan açıklama

Çarpışma dizisi final mi yapıyor?

Çarpışma dizisi final mi yapıyor?

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Karaman'da bir kişi ortağı ile arkadaşını vurdu, hastane bahçesinde intihar etti

Önce hastanede dehşet saçtı sonra silahı çenesine dayadı ve...

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

Afrin şehidi Erzurum'da, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

'Şehit olursam medyaya verirsin' demişti! En acı veda!

Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cezai ehliyeti tam raporu

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Beklenen rapor geldi!

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yürek yakan kare! Daha 2 aylıktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.