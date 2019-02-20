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Süper Ay, Antalya'da ilgiyle izlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 12:04 | Son Güncelleme

AYIN dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Antalya'da da ilgiyle izlendi.

Süper Ay, Antalya'da ilgiyle izlendi

Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)- AYIN dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Antalya'da da ilgiyle izlendi.
Ay, dün gece dünyaya en parlak yüzünü gösterdi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da Süper Ay, saat 18.15'ten itibaren görülmeye başlandı. Süper Ay, saat 08.30'a kadar gözlemlenebildi. Yılın üçüncü ve son Süper Ayı 21 Mart'ta izlenebilecek.

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Süper Ay, Antalya'da ilgiyle izlendiSüper Ay, Antalya'da ilgiyle izlendiSüper Ay, Antalya'da ilgiyle izlendiSüper Ay, Antalya'da ilgiyle izlendi

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