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'Süper Ay' seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu

26.05.2021 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu 'Süper Ay' Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlendi. Saat 21.00 itibarıyla Çamlıca Camii'nin yanından kendini göstermeye başlayan Ay'ın bu hali, İstanbul siluetiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu. Antalya’da 2500 rakımdaki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Ay tutulması ile birlikte gerçekleşen 'Süper Ay’ı, saat 21.00’den itibaren canlı yayınla paylaştı.

'Süper Ay' seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu

Ay'ın normalden daha büyük ve parlak göründüğü ender gök olaylarından olan Süper Ay, İstanbul'un simge eserleriyle bir araya gelince kartpostallık görüntüler oluştu.

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Saat 21.00 itibarıyla Çamlıca Camii'nin yanından kendini göstermeye başlayan Ay'ın bu hali, birçok yerden izlenebildi.

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TÜBİTAK'TAN 'SÜPER AY'A CANLI YAYIN

Antalya’da 2500 rakımdaki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Ay tutulması ile birlikte gerçekleşen 'Süper Ay’ı, saat 21.00’den itibaren canlı yayınla paylaştı.

Süper Kanlı Ay ile ilgili Youtube sayfasından saat 21.00 itibarıyla canlı yayın başlatan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, 26 Mayıs 2021 tarihinde akşam güneydoğu ufkundan yükselen ve dolunay evresinde olan Ay, yörüngesi üzerinde dünyaya en yakın noktadan geçti. Yer küreye en yakın konumda olması nedeniyle diğer dolunaylardan daha büyük görünen bu dolunay, ‘Süper Ay’ olarak adlandırılıyor.

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356 BİN 794 KİLOMETREDEN GEÇECEK

Ayın gezegenimize en uzak olduğu geçişin 12 Mayıs 2021 saat 00.53’te, ay ilk hilal evresindeyken gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Bu anda Ay'ın gezegenimize uzaklığı 406 bin 512 kilometre olmuştur. Benzer biçimde 2021 yılı içinde gerçekleşecek enberide olma durumları arasında uydumuzun bize en yakın olacağı tarih ise 4 Aralık saat 13.03’tür. Bu sırada ay küçülen şişkin evrede (dolunay ile son dördün evreleri arasında) olacak ve 356 bin 794 kilometre uzaklıktan geçecektir” denildi.

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SÜPER AY

26 Mayıs’ta ise Ay'ın, sabaha karşı saat 04.50’de enberi noktasında olacağı ve yer kürenin merkezinden 357 bin 311 kilometre uzaklıkta bulunacağı kaydedildi. Bu zamanlarda Ay'ın dolunay evresinde olacağı ve yer küreye en yakın konumda olmasından dolayı daha büyük görüneceği belirtilerek, 'Süper Ay' olarak adlandırıldığı ifade edildi.

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AY TUTULMASI

Açıklamada, Ay'ın, dünyaya en yakın olduğu bu tarihte 'Ay tutulmasının da gerçekleşeceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Ay tutulması sırasında Ay, yerin tam gölge konisi içerisine girer. Ancak yer atmosferi nedeniyle güneşten gelen mavi bölgedeki ışıklar saçılırken, kırmızı bölgedeki ışıklar Ay yüzeyini aydınlatır ve Ay'ın kırmızı görünmesine sebep olur. Bu durum halk arasında 'Kanlı Ay' olarak adlandırılır. Tam o anda Ay, yer’e en yakın konumdaysa da 'Süper Kanlı Ay' olarak adlandırılır. Avustralya ve Büyük Okyanus civarındaki ülkelerden gözlenebilecek olan Süper Kanlı Ay maalesef ülkemizden gözlenemeyecek. Bizler ayı yalnızca Süper Ay olarak gözleyebileceğiz.”

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VAN'DA 'SÜPER AY' SEYRİNE DOYUMSUZ MANZARA OLUŞTURDU

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' Van'da da seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

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Havanın da açık olduğu kentte, 'Süper Ay' net bir şekilde gözlemlendi. Ay'ın bu hali seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.

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MERSİN VE HATAY'DA DA GÖZLEMLENDİ

'Süper Ay', Mersin ve Hatay'da da gözlemlendi. Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümü olarak tanımlanan "Süper Ay", kentin birçok noktasından görüldü. Vatandaşların ilgiyle izlediği ay, gökyüzünde güzel görüntü oluşturdu.

Hatay'da da Amanos Dağları'nın üzerinden beliren "Süper Ay" parlak ve büyüklüğüyle dikkati çekti.

Bazı vatandaşlar bu anı cep telefonu kameralarıyla da kaydetti. (DHA/İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
ay tutulması TÜBİTAK İstanbul
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