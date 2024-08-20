Süper Ay kendine hayran bırakmaya devam ediyor! Bu kez de Çorum'dan izlendş

Dünyaya en yakın konuma gelen ay seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu.

BAHÇELERİNDEN İZLEDİLER

Çorum’da "Süper Ay" çıplak gözle de görülebildi. Çorumlular bu doğa olayını görüntülemek için fotoğraf makineleri ve cep telefonlarına sarıldı. Alaca ilçesinde dün gece saatlerinde, Ufuk Gündugan, ailesi ile birlikte "Süper Mavi Dolunay" olarak isimlendirilen dolunayı evinin bahçesine kurduğu telekospla izledi.

Çocukluğundan itibaren uzay bilimlerine ilgi duyduğunu dile getiren Ufuk Gündugan, zaman zaman evindeki teleskopla geceleri ayı izlediğini söyledi.