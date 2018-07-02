Süper Baba'nın Alim'i Eray Demirkol evlendi!

Eray Demirkol, nikahtan renkli kareleri sosyal medyadan paylaştı.
Güzel haberi böyle duyurdu: Biz evlendik
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1993-1997 yıllarında yayınlanan efsane dizi 'Süper Baba'nın küçük Alim'i Eray Demirkol dün akşam Gamze Akyel ile dünyaevine girdi.
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Aile dostları ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren ünlü isim düğünden özel fotoğrafları 'biz evlendik' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Mutlu çiftin fotoğrafları kısa sürede büyük beğeni aldı.
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Güzel haberi böyle duyurdu: Biz evlendik
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Güzel haberi böyle duyurdu: Biz evlendik
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Güzel haberi böyle duyurdu: Biz evlendik
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Güzel haberi böyle duyurdu: Biz evlendik
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