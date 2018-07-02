MAGAZİN

Süper Baba'nın Alim'i Eray Demirkol evlendi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2018 13:57 | Son Güncelleme

'Süper Baba' dizisinin 'Alim'i Eray Demirkol uzun zamandır aşk yaşadığı Gamze Akyel ile nikah masasına oturdu.

Eray Demirkol, nikahtan renkli kareleri sosyal medyadan paylaştı.

Güzel haberi böyle duyurdu: Biz evlendik

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1993-1997 yıllarında yayınlanan efsane dizi 'Süper Baba'nın küçük Alim'i Eray Demirkol dün akşam Gamze Akyel ile dünyaevine girdi.

1993-1997 yıllarında yayınlanan efsane dizi 'Süper Baba'nın küçük Alim'i Eray Demirkol dün akşam Gamze Akyel ile dünyaevine girdi.
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Aile dostları ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren ünlü isim düğünden özel fotoğrafları 'biz evlendik' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Aile dostları ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren ünlü isim düğünden özel fotoğrafları 'biz evlendik' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Mutlu çiftin fotoğrafları kısa sürede büyük beğeni aldı.

Mutlu çiftin fotoğrafları kısa sürede büyük beğeni aldı.
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Güzel haberi böyle duyurdu: Biz evlendik

Güzel haberi böyle duyurdu: Biz evlendik
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Güzel haberi böyle duyurdu: Biz evlendik

Güzel haberi böyle duyurdu: Biz evlendik
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Güzel haberi böyle duyurdu: Biz evlendik

Güzel haberi böyle duyurdu: Biz evlendik
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Güzel haberi böyle duyurdu: Biz evlendik

Güzel haberi böyle duyurdu: Biz evlendik
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Anahtar Kelimeler:
eray demirkol süper baba

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