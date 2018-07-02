Süper Baba'nın Alim'i Eray Demirkol evlendi!

1 / 7 1993-1997 yıllarında yayınlanan efsane dizi 'Süper Baba'nın küçük Alim'i Eray Demirkol dün akşam Gamze Akyel ile dünyaevine girdi.

2 / 7 Aile dostları ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren ünlü isim düğünden özel fotoğrafları 'biz evlendik' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.