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Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ'un kızı da çok ünlü çıktı! Meğer Eşkıya filminde...

07.08.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Baba dizisinde hayat verdiği Fikret Aksu karakteriyle bir döneme damga vuran Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Şevket Altuğ uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat sürüyor. 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Altuğ'un kızının kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Usta sanatçının kızı da kendisi gibi ünlü çıktı. Meğer onu Eşkıya filminde izlemişiz...

Şekerpare, Aile Şerefi, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler ve Tokatçı gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan Şevket Altuğ; Perihan Abla dizisinde Şakir, Süper Baba'da Fiko karakteri ile hafızalaramıza kazındı. Usta oyuncu, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy gösterdi.

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat süren Şevket Altuğ'un kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı. Altuğ'un kızının ünlü bir isim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Şevket Altuğ

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ'un kızı Kezban Şardan, kendisi gibi oyuncu çıktı. Henüz küçük yaşlardan itibaren oyunculuk ile ilgilenen Şardan, meğer Eşkıya filminde rol almış.

Şevket Altuğ 2

Kezban Şardan, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladıktan sonra TV'lerde yapımcı olarak çalışmaya başladı Kariyerinde yapımcılık ağır basıyor olsa da oyuncu olarak da yer aldığı bazı yapımlar var.

Şevket Altuğ ve kızı

Yeilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Şevket Altuğ aslen Trabzon, Sürmenelidir. Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleri ile tanınmıştır.

Şevket Altuğ 4

1943 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu. İlkokuldan itibaren öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'nden 1960 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvarında dört sene eğitim gördü.

Şevket Altuğ son hali

Tiyatro hayatı 1962 yılında başladı. Dostlar Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. 1971 yılında tiyatrocu Jale Erdoğdu ile evlendi. Çiftin, Kezban ve Kerem adında iki çocukları oldu.

1975 yılından itibaren sinema ve televizyon filmlerinde oyunculuk yaptı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği İşte Hayat, rol aldığı ilk sinema filmi olmuştur. Aile Şerefi, Gölge Oyunu, rol aldığı sinema filmlerindendir. 2003'den sonra oyunculuğu bıraktı.

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