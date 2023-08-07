Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ'un kızı da çok ünlü çıktı! Meğer Eşkıya filminde...

Şekerpare, Aile Şerefi, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler ve Tokatçı gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan Şevket Altuğ; Perihan Abla dizisinde Şakir, Süper Baba'da Fiko karakteri ile hafızalaramıza kazındı. Usta oyuncu, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy gösterdi.

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat süren Şevket Altuğ'un kızı da kendisi gibi oyuncu çıktı. Altuğ'un kızının ünlü bir isim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ'un kızı Kezban Şardan, kendisi gibi oyuncu çıktı. Henüz küçük yaşlardan itibaren oyunculuk ile ilgilenen Şardan, meğer Eşkıya filminde rol almış.

Kezban Şardan, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladıktan sonra TV'lerde yapımcı olarak çalışmaya başladı Kariyerinde yapımcılık ağır basıyor olsa da oyuncu olarak da yer aldığı bazı yapımlar var.

Yeilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Şevket Altuğ aslen Trabzon, Sürmenelidir. Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fikret rolleri ile tanınmıştır.

1943 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu. İlkokuldan itibaren öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'nden 1960 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvarında dört sene eğitim gördü.

Tiyatro hayatı 1962 yılında başladı. Dostlar Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. 1971 yılında tiyatrocu Jale Erdoğdu ile evlendi. Çiftin, Kezban ve Kerem adında iki çocukları oldu.

1975 yılından itibaren sinema ve televizyon filmlerinde oyunculuk yaptı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği İşte Hayat, rol aldığı ilk sinema filmi olmuştur. Aile Şerefi, Gölge Oyunu, rol aldığı sinema filmlerindendir. 2003'den sonra oyunculuğu bıraktı.

