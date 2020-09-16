'Süper babaanne' 80 yaşında tarlada ürün topluyor

Derbent Mahallesi'nde oturan tütün üreticisi Hanım Demirel, çalışma azmiyle gençlere örnek oluyor. Çalışma hayatından hiç kopmayan Demirel, 11 yaşında başladığı tütün üreticiliğini ilerleyen yaşına rağmen sürdürüyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla yalnız yaşadığı evi ve yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki tarlası arasında mekik dokuyan Hanım Demirel, tarlasına ektiği tütünlerini titizlikle hasat ediyor. Her sabah saat 05.00'te yalnız yaşadığı evinden yürüyerek tütün tarlasına giden 2 erkek çocuğu ve 3 torunu olan Demirel, burada 5 saat ürününü topluyor. Bastonuyla yürüyerek evine dönen Demirel'e çevresindekiler "Helal olsun süper babaanne" diyor. Demirel, akşam tekrar tarlasının yolunu tutuyor. Demirel, burada gece geç saatlere kadar ışık yardımıyla hasat yapıyor. Yaklaşık 4 ay süren zorlu hasat döneminde, tütünün yapraklarını tek tek toplayarak desteler haline getiren Demirel, çuvalına doldurduğu ürünlerini serasında kurumaya bırakıyor.

'OKUYUP MEMUR OLMAK İSTERDİM'

Yıllık 1 ton tütün hasat ettiğini belirten Demirel, eğitim hayatının yarıda kaldığını okuma hevesinin içinde bir ukde olduğunu söyledi. 11 yaşında tütün toplamaya başladığını belirten Demirel, "Babam beni komşu köydeki ilkokula gönderdi. 1 saatlik okul yolunu yürüyerek giderdik. Derslerde çok başarılıydım. O dönemde il birincisi oldum. Annem göndermek istemediği için burada kaldım. Hala tütün işine devam ediyorum. Okuyup büyük bir memur olmak isterdim" dedi.