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Super Bowl devre arasında The Weeknd şov yaptı

08.02.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Super Bowl devre arasında The Weeknd şov yaptı

2021 Super Bowl'un merakla beklenen devre arası şovunda ünlü pop şarkıcısı The Weeknd sahne aldı. Günah Şehri filmini anımsatan sahnesi ile dikkat çeken The Weknd için 'Günah Şehri'nin kralı' benzetmesi yapıldı.

Geçmiş yıllarda Michael Jackson, U2, Beonce, Lady Gaga gibi dev isimlerin sahne aldığı Amerikan futbol ligi National Football League'in şampiyonluk maçı Super Bowl’un bu yılki devre arası şovunu The Weeknd yaptı.

30 yaşındaki Kanadalı pop şarkıcısı, 2021 Super Bowl devre arası şovunda dikkat çekici bir performans sergiledi.

Florida eyaletine bağlı Tampa şehrindeki Raymond James Stadyumu’nda oynanan ve Tampa Bay Buccaneers’in Kansas City Chiefs'i yendiği final maçının devre arasında The Weeknd birbirinden farklı pek çok sahnenin önünde şarkı söyledi.

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Günah Şehri (Sin City) filmini anımsatan yanıp sönen neon tabelalarla çevrili bir sahne önünde performans sergileyen The Weeknd için Amerikan basınında ‘Günah Şehri’nin kralı’ yakıştırması yapıldı.

The Weekend, Starboy şarkısını söylerken ona büyük bir koro eşlik etti. Daha sonra hit şarkısı The Hills’i söyledi.

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The Weeknd, Can't Feel My Face şarkısını söylerken, tıpkı önceki performanslarından bazılarında kendisinin taktığı gibi, bandaj takan dansçılar ona eşlik etti.

The Weeknd ayrıca I Feel It Coming, Save Your Tears ve Earned It şarkılarını seslendirdi.

Ünlü şarkıcı yüzü bandajlı dansçılarıyla sahaya inerek Blinding Lights şarkısıyla gösterişli bir performans sergiledi.

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The Weeknd, Super Bowl öncesinde Billboard ile yaptığı bir röportajda, gösterişli performansa kendi cebinden 7 milyon dolar yatırdığını açıklamıştı.

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