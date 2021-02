Super Bowl devre arasında The Weeknd şov yaptı

The Weeknd, Can't Feel My Face şarkısını söylerken, tıpkı önceki performanslarından bazılarında kendisinin taktığı gibi, bandaj takan dansçılar ona eşlik etti.

The Weekend, Starboy şarkısını söylerken ona büyük bir koro eşlik etti. Daha sonra hit şarkısı The Hills’i söyledi.

The Weeknd ayrıca I Feel It Coming, Save Your Tears ve Earned It şarkılarını seslendirdi.

Ünlü şarkıcı yüzü bandajlı dansçılarıyla sahaya inerek Blinding Lights şarkısıyla gösterişli bir performans sergiledi.

The Weeknd, Super Bowl öncesinde Billboard ile yaptığı bir röportajda, gösterişli performansa kendi cebinden 7 milyon dolar yatırdığını açıklamıştı.