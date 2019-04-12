"Süper burunlar" suçu önlüyor

ÖZKAN BİLGİN - Van'da kaçakçılara geçit vermeyen ve "süper burun" olarak nitelendirilen dedektör köpekler, birbirinden başarılı operasyonların en önemli unsuru olarak suça ve suçlulara geçit vermiyor.

Terörün en önemli finans kaynaklarından uyuşturucu ve sigara kaçakçılığıyla mücadele başta olmak üzere birçok alanda kullanılan dedektör köpekler, ülke güvenliğine de büyük katkı sağlıyor.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığındaki eğitimlerinin ardından teşkilatın "göz bebekleri" olarak jandarma komutanlıklarında kullanılan dedektör köpekler, huzurun sağlanmasında önemli rol oynuyor.

Van Jandarma Komutanlığı bünyesinde "uyuşturucu", "mayın", "erzak", "bomba", "kadavra", "iz takip", "arama kurtarma", "asayiş", "tütün tespit" alanlarında kullanılan köpekler, kendileri için oluşturulan özel alanlarda eğitmenleri tarafından antrenman yaptırılarak her türlü göreve hazır bekletiliyor.

Arama kurtarma köpeği sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Adem Kaya, AA muhabirine, dedektör köpeklerin bugüne kadar yurt içi ve dışında birçok başarılı göreve imza attığını söyledi.