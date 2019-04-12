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'Süper burunlar' suçu önlüyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 13:36 | Son Güncelleme

Van'da kaçakçılara geçit vermeyen ve 'süper burun' olarak nitelendirilen dedektör köpekler, birbirinden başarılı operasyonların en önemli unsuru olarak suça ve suçlulara geçit vermiyor.

Terörün en önemli finans kaynaklarından uyuşturucu ve sigara kaçakçılığıyla mücadele başta olmak üzere birçok alanda kullanılan dedektör köpekler, ülke güvenliğine de büyük katkı sağlıyor.

Süper burunlar kaçakçılara geçit vermiyor!

Van Jandarma Komutanlığı bünyesinde uyuşturucu, mayın, erzak, bomba, kadavra, iz takip, arama kurtarma, asayiş, tütün tespit alanlarında kullanılan köpekler, kendileri için oluşturulan özel alanlarda eğitmenleri tarafından antrenman yaptırılarak her türlü göreve hazır bekletiliyor.
Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığındaki eğitimlerinin ardından teşkilatın "göz bebekleri" olarak jandarma komutanlıklarında kullanılan dedektör köpekler, huzurun sağlanmasında önemli rol oynuyor.
Arama kurtarma köpeği sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Adem Kaya, AA muhabirine, dedektör köpeklerin bugüne kadar yurt içi ve dışında birçok başarılı göreve imza attığını söyledi.

UYUŞTURUCU DA BULDULAR, EL BOMBASI DA

UYUŞTURUCU DA BULDULAR, EL BOMBASI DA
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 11 alanda 654 köpeğin görev yaptığını anlatan Kaya, bu eğitimli köpeklerin JAKEM Komutanlığında branşlarına göre 3-6 ay eğitime tabi tutulduğunu ifade etti.
Kaya, sertifikaları verilen dedektör köpeklerin 8-10 yıl suç ve suçlularla etkin mücadelede kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Van Jandarma Komutanlığı bünyesinde 9 alanda 26 dedektör köpeğimiz görev yapıyor. Köpek ile eğiticisi arasında zamanla duygusal bir bağ oluşuyor. Bu bağ kurulamazsa köpekten istenilen verim alınamıyor.
Dedektör köpekler insandan 700-800 kat daha fazla koku alabildiğinden 'süper burun' olarak da nitelendiriliyor.
Bugüne kadar birçok başarılı operasyonda bizimle görev aldılar. Köpeklerimizi göreve daima hazır tutmak için eğitimleri aksatmadan sürdürüyoruz. İaşe ve bakım hizmetleri ise yaşamları boyunca devam ediyor."
Dedektör köpekler, Van'da 2018'de kullanıldıkları görevlerde 48 kilogram uyuşturucu, 5 el bombası, 6 kalaşnikof, mühimmat, 14 şarjör, 430 fişek, 14 tüp ile çok miktarda yaşamsal malzeme buldu.
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Anahtar Kelimeler:
Van dedektör köpekler

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