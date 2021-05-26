Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması, 2021 yılının tek tam ay tutulması olacak. Bu sebeple milyonlarca insan bugün gökyüzünde bu tutulmayı izleyecek.

Gökbilimciler Ay tutulmasının; Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebileceğini söylüyor.

SÜPER ÇİÇEK KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Kanlı ay tutulması olarak da bilinen bu ay tutulması, 26 Mayıs Çarşamba gününü 27 Mayıs Perşembe gününe bağlayan gece yaşanacak ve çıplak gözle dünyanın birçok ülkesinden görülebilecek. Gece saatlerinde başlayacak olan tutulma, Türkiye'den de izlenebilecek.

KANLI AY NEDİR?

Tam Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda, Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden, Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyor.