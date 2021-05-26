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Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

26.05.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin ilgi odağı haline gelen Ay Tutulması için geri sayım başladı. Dünyanın dört bir tarafından merakla beklenen Süper Çiçek Ay Tutulması ile tüm dünya muhteşem bir ana tanıklık edecek. Mayıs ayında olmasından dolayı “Çiçek”, tutulma sırasında Ay’ın büründüğü kızıl renkten dolayı da “Kanlı Ay” olarak anılmaktadır.

Süper Çiçek Kanlı Ay Tutulması ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması, 2021 yılının tek tam ay tutulması olacak. Bu sebeple milyonlarca insan bugün gökyüzünde bu tutulmayı izleyecek.

Gökbilimciler Ay tutulmasının; Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebileceğini söylüyor.

SÜPER ÇİÇEK KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Kanlı ay tutulması olarak da bilinen bu ay tutulması, 26 Mayıs Çarşamba gününü 27 Mayıs Perşembe gününe bağlayan gece yaşanacak ve çıplak gözle dünyanın birçok ülkesinden görülebilecek. Gece saatlerinde başlayacak olan tutulma, Türkiye'den de izlenebilecek.

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KANLI AY NEDİR?

Tam Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda, Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden, Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyor.

SÜPER AY NEDİR?

Diğer yandan Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" deniliyor. Bu görünüm, Ay'ın olağandan büyük göründüğü bir Dolunay halini tanımlıyor.

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ÇİÇEK AY NEDİR?

"Çiçek Ay" adlandırması ise Kuzey Yarım Küre'de çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde, Mayıs ayında ortaya çıkan dolunayları tanımlamak için kullanılıyor.

İşte bu geceki tutulma, ayın tüm bu niteliklerini aynı anda görünür kılacak.

Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar bu gece gökyüzünde "Süper Çiçek Ay"ı seyrederken, Amerika'nın batısından Pasifik'in doğusuna kadarki bölgede yaşayan insanlar, Ay'ın bu konumda tutulduğunu ve "Kanlı Ay" görünümüne büründüğünü gözlemleyecek.


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