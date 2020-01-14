HABER
  4. Süper fareler astronot hastalıklarını bitirebilir

Süper fareler astronot hastalıklarını bitirebilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

Uzay araştırmalarında önemli bir yere sahip olan süper fareler Dünya’ya geri dönmeyi başardı. Fareler sayesinde çok farklı alanlarda başarı elde edilmesi planlanıyor işte hem tıp dünyasını hem de uzay dünyasını yakından ilgilendiren haberimizin detayları.

Süper fareler astronot hastalıklarını bitirebilir

Dünyanın birçok farklı kuruluşu uzay ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Özellikle SpaceX ve NASA uzay hakkındaki araştırmalarını daha fazla derinleştirmeye başladı. Bu çalışmaların bir tanesini de uzay fareleri oluşturuyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yürütülen bir sağlık deneyinin parçası olan genetiği geliştirilmiş fareler, Dünya’ya dönüş yaptı.

ABD’nin Maine eyaletinde yer alan Jackson Laboratuvarı’nda üretilen fareler, yerçekimsiz ortamın insan vücudunu nasıl etkilediğini görmek için kullanıldı bildiğiniz üzere astronotlar uzaya çıktığı zaman bazı kas ve kemik kayıpları yaşıyor.
Bu deney, Rodent Research-19 olarak adlandırıldı ve kas yıkımını etkileyebilecek sinyal yolları olan myostatin ve aktivinin incelenmesi için kullanıldı. Böylece astronotların kas ve kemik kaybı gibi hastalıklar yaşamasının önüne geçilmesi isteniyor. Elbette bu sadece astronotlar için kullanılmayacak aynı zamanda sağlık sorunları yaşayan diğer insanlar da bu tedaviden yararlanabilir.

Uzay istasyonundan gelen 40 dişi fare, Dünya’da kalan diğer 40 dişi farenin kontrol grubuyla kıyaslanacak. Ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek deney hakkında çok daha ayrıntılı bilgiler sunulacak.

Tesla 500 bin dolar ödül dağıtıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Xiaomi oraya da el attı! Piyasaya sürmeye hazırlanıyorXiaomi oraya da el attı! Piyasaya sürmeye hazırlanıyor
Thermaltake oyuncu koltuğu hem şık hem konforluThermaltake oyuncu koltuğu hem şık hem konforlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uzay fareleri astronotlar

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

İran: Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız

İran: Terörist Trump’ın yakasını bırakmayacağız

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy A51 modeli Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Samsung Galaxy A51 Türkiye satış fiyatı

Samsung'un yeni modeli Türkiye'de satışta! İşte fiyatı...

Windows 7 Chrome desteği yakında sona erecek

Google'dan Windows 7 kararı!

Mozilla Firefox güvenlik açığı ile gündemde

Mozilla Firefox yeni bir problemle gündemde

Yuvarlak tasarımlı Cyrcle piyasaya çıkmak için hazırlanıyor

Telefon dünyasında yeni gelişme!

Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini piyasada

Xiaomi oraya da el attı! Piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Thermaltake oyuncu koltuğu hem şık hem konforlu

Thermaltake oyuncu koltuğu hem şık hem konforlu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.