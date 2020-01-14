Süper fareler astronot hastalıklarını bitirebilir

Dünyanın birçok farklı kuruluşu uzay ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Özellikle SpaceX ve NASA uzay hakkındaki araştırmalarını daha fazla derinleştirmeye başladı. Bu çalışmaların bir tanesini de uzay fareleri oluşturuyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yürütülen bir sağlık deneyinin parçası olan genetiği geliştirilmiş fareler, Dünya’ya dönüş yaptı.

ABD’nin Maine eyaletinde yer alan Jackson Laboratuvarı’nda üretilen fareler, yerçekimsiz ortamın insan vücudunu nasıl etkilediğini görmek için kullanıldı bildiğiniz üzere astronotlar uzaya çıktığı zaman bazı kas ve kemik kayıpları yaşıyor.

Bu deney, Rodent Research-19 olarak adlandırıldı ve kas yıkımını etkileyebilecek sinyal yolları olan myostatin ve aktivinin incelenmesi için kullanıldı. Böylece astronotların kas ve kemik kaybı gibi hastalıklar yaşamasının önüne geçilmesi isteniyor. Elbette bu sadece astronotlar için kullanılmayacak aynı zamanda sağlık sorunları yaşayan diğer insanlar da bu tedaviden yararlanabilir.

Uzay istasyonundan gelen 40 dişi fare, Dünya’da kalan diğer 40 dişi farenin kontrol grubuyla kıyaslanacak. Ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilerek deney hakkında çok daha ayrıntılı bilgiler sunulacak.

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