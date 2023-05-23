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SÜPER HÜCRE HAVA OLAYI nedir? Süper hücre fırtınası ne demek, ne kadar sürer? Meteoroloji'den kritik uyarı!

23.05.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper hücre fırtınası Mersin'de yaşanan son hava olayı sonrası arama motorlarında araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep ve Kilis'te meydana gelen süper hücre fırtınası görüntüleri Twitter'da gündem olmuştu. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, süper hücre nedir? Süper hücre fırtınası ne demek, ne kadar sürer? İşte merak edilenler...

SÜPER HÜCRE HAVA OLAYI nedir? Süper hücre fırtınası ne demek, ne kadar sürer? Meteoroloji'den kritik uyarı!

Süper hücre fırtınası ile ilgili internette yapılan araştırmalar hız kazandı. Süper hücre hava olayı, büyük dolu taneleri, güçlü rüzgar ve şiddetli hortumlara sebebiyet verebilir. Süper hücre fırtınası ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz....

SÜPER HÜCRE HAVA OLAYI NEDİR?

Süper hücre hava olayı, atmosferin yukarı seviyelerinde açısal rüzgar yön değişimlerinin fazla olduğu, aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak, dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde görülen bir orajdır.

Süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre olmak üzere 4 sınıfa ayrılan orajda en fazla görüleni süper hücredir.

Süper hücre ise az yağışlı, klasik, bol yağışlı olmak üzere 3'e ayrılır.

SÜPER HÜCRE FIRTINASI NE DEMEK?

Süper hücre fırtınası tehlikeli sonuçları olabilen hortumalra yol açabilmektedir Öte yandan golf topu büyüklüğünde dolu yağışlarına, aşağı yönlü hava patlamalarına ya da şiddetli yağmurlara da sebep olabilirler.

Süper hücreli fırtınaların çoğunlukla birkaç saat içinde etkisini kaybettiği bilinmektedir.

SÜPER HÜCRE KENDİ İÇERİSİN'DE 3'E AYRILIR

AZ YAĞIŞLI SÜPER HÜCRE

Genellikle nem oranının düşük olduğu yaz döneminde oluşabilir. Az yağışlı süper hücreler yaptıkları dolu yağışları ile görülürler, kimi zaman hiç yağmur yağmaz ve gökyüzünde sadece golf topu büyüklüğünde dolu yağışı oluştururlar.

KLASİK SÜPER HÜCRE

Az yağışlı ve bol yağışlı süper hücreye göre daha çok gök gürültüsü meydana gelir. Rüzgar saat yönüne ters bir biçimde döner, hortum bulutu oluşabilir, şiddetli hortumlar bu fırtına altında meydana gelir.

BOL YAĞIŞLI SÜPER HÜCRE

Çok yoğun yağışlı yağmurlara sebep olur ve bu nedenle fırıtınaların yüksekliği artabilir, hatta hortumlar oluşabilir.

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