'Süper Hücre' o ilde ortalığı birbirine katmıştı! Bugün de etkili olacak

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre dün Adana’da etkili olan ve kent merkezinde birçok ev ile iş yerinin su basmasına, yollarının göle dönmesine neden olan “Süper Hücre”nin bugün de etkili olacağı bildirildi.

GÜNDÜZ VAKTİ ŞİDDETLİ YAĞMUR

Yapılan açıklamada Adana’da özellikle gündüz vakti şiddetli yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığını ve nemin iyice düştüğü Adana serinlerken bir taraftan da su baskınlarıyla boğuşmaya başladı. Meteoroloji “Süper Hücre”den kaynaklı olumsuzluklara karşın vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

BİRÇOK YERİ SU BASMIŞTI

Dün Süper Hücre’den dolayı birçok yeri su basmış, elektrik telleri şerare yapmış ve ağaçlar devrilmişti. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır