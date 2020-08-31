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Süper kahraman filmleri izleyerek 1000 dolar kazanabilirsiniz

İLGİNÇ HABERLER  | 31.08.2020 13:34 | Son Güncelleme

Altı gün içinde altı tane süper kahraman filmi izleyip 1000 dolar kazanmak dünyanın en kolay işi gibi görünüyor.

Süper kahraman filmleri izleyerek 1000 dolar kazanabilirsiniz

2000’li yılların başından beri çizgiroman kahramanları beyaz perdeyi ele geçirdi. X-Men’den Spider Men’e, Marvel kahramanları yediden yetmişe herkese eğlence vaad ediyor.

Ancak bu türde açık olarak görülen bir şey var, kadın kahramanlardan oluşan kadrolara rağmen dünyayı çoğunlukla erkek kahramanlar kurtarıyor. AT&T adlı şirketse kadın karakterlere hak ettikleri itibarı vermeye çalışıyor.

Şirketin teklifi ise basit: Altı kadın kahramanın başrolde olduğu süper kahraman filmi izleyenlere 1000 dolar ödemek isteniyor.

İş tanımı ise şöyle:

“Süper kahraman filmleri tipik olarak insanüstü bir kahraman etrafında döner. Tüm spor yapan Amerikalı süper kahramanları hepimiz duyarız. Superman ve Batman’in yanı sıra Deadpool, Black Panther gibi kahramanlar bile bu ilgiden nasibini alır. Peki ya kadınlar? Saçlarını savururken kötülüğü yenen kadın süper kahramanlar ne olacak?”

İşe alınacak kişiden altı film izlenmesi isteniyor; Wonder Woman, Captain Marvel, Dark Phoenix, Catwoman, Elektra ve Birds of Prey. Fakat her bir film için yalnızca yorum videosu hazırlamak yeterli değil. Şirket, filmi izleyip yorum videosu hazırlayacak olan personel adayından ayrıca videolarında eğlenceli olmasını ve fikirlerini dürüstçe paylaşmasını da bekliyor.

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Şirket, işi alacak olan kişiye ödeyeceği 1000 doların yanı sıra yeni filmler, patlamış mısır, atıştırmalık, süper kahraman temalı bir battaniye de veriyor. Başvurular ise 8 Eylül’e kadar devam ediyor.


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