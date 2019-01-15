Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Vahiy Kitabı'nın 6. suresindeki 12 ve 14'üncü ayetlerinde de yer aldığı iddia edilen Süper Kanlı Ay tutulması tarih boyunca korku ve felaketlerin habercisi olarak kabul edildi. Süper Kanlı Ay tutulmasının gerçekleşeceği gece ile ilgili bu kez de felaketlerden en büyüğünün yaşanacağı yani kıyametin kopacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması ne zaman? Dünyanın sonu mu gelecek?

Süper Kanlı Ay Tutulması adını Ay'ın atmosferdeki ışık etkisi sebebiyle turuncu ya da kızıl renkte görünmesinden alıyor.

Bir yüzyıl içinde 28 defa meydana gelen Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması 20 Ocak Pazar gününü 21 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek.

Tarih boyunca Süper Kanlı Ay Tutulması korku ve felaketlerin habercisi olarak yorumlandı.

Kanlı Ay Tutulması popüler kültürde oldukça geniş çaplı şekilde işleniyor.

Nadir gök olayı ile ilgili yazılmış bazı kitaplar da bulunuyor.

Yüzyılda 28 defa meydana gelen gök olayı birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi.

Bunlardan en çok dillendirileni ise Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması'nın kıyamet alameti olduğu.

Bazı komplo teorisyenleri, Kral James Onaylı İncil'de Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması'nın kıyametle ilişkilendirildiğini öne sürdü.

Vahiy Kitabı'nın 6. suresindeki 12 ve 14'üncü ayetlerin de Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması ile ilgisi bulunduğu iddia edildi.

Hristiyan teorisyenlerin de dikkat çektiği ayetlerde şunlar yazıyor:

"Kuzu altıncı mührü açınca baktım, güçlü bir deprem oldu. Güneş kara kıldan dokunmuş bir torbaya dönüştü. Dolunay da kan kırmızısı oldu."

"Göğün yıldızları yeryüzüne saçıldı. Bu, güçlü rüzgarla sarsılan incir ağacının üzerindeki ham incirleri fırlatması gibiydi."

"Gökler dürülen bir kitap tomarı gibi kayboldu. Her dağ her ada yerinden kaldırıldı."

Komplo teorisyenleri bu ayetlerin kıyametin alametine ya da kıyamet gününe dair işaretler olduğuna inanıyor.