HABER

Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

Bir yüzyıl içinde 28 kez meydana gelen Süper Kanlı Kurt Ay Tutulmasının bu kez 20 Ocak Pazar gününü 21 Ocak Pazartesi gününe bağlayacağı gece gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı. Ay'ın atmosferdeki ışık etkisiyle renginin turuncu ya da kızıla dönüşmesinden dolayı ismine Süper Kanlı Ay Tutulması denilen doğa olayı ile ilgili bu kez çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Vahiy Kitabı'nın 6. suresindeki 12 ve 14'üncü ayetlerinde de yer aldığı iddia edilen Süper Kanlı Ay tutulması tarih boyunca korku ve felaketlerin habercisi olarak kabul edildi. Süper Kanlı Ay tutulmasının gerçekleşeceği gece ile ilgili bu kez de felaketlerden en büyüğünün yaşanacağı yani kıyametin kopacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması ne zaman? Dünyanın sonu mu gelecek?

Süper Kanlı Ay Tutulması adını Ay'ın atmosferdeki ışık etkisi sebebiyle turuncu ya da kızıl renkte görünmesinden alıyor.
Bir yüzyıl içinde 28 defa meydana gelen Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması 20 Ocak Pazar gününü 21 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek.
Tarih boyunca Süper Kanlı Ay Tutulması korku ve felaketlerin habercisi olarak yorumlandı.
Kanlı Ay Tutulması popüler kültürde oldukça geniş çaplı şekilde işleniyor.
Nadir gök olayı ile ilgili yazılmış bazı kitaplar da bulunuyor.
Yüzyılda 28 defa meydana gelen gök olayı birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi.
Bunlardan en çok dillendirileni ise Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması'nın kıyamet alameti olduğu.
Bazı komplo teorisyenleri, Kral James Onaylı İncil'de Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması'nın kıyametle ilişkilendirildiğini öne sürdü.
Vahiy Kitabı'nın 6. suresindeki 12 ve 14'üncü ayetlerin de Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması ile ilgisi bulunduğu iddia edildi.
Hristiyan teorisyenlerin de dikkat çektiği ayetlerde şunlar yazıyor:
"Kuzu altıncı mührü açınca baktım, güçlü bir deprem oldu. Güneş kara kıldan dokunmuş bir torbaya dönüştü. Dolunay da kan kırmızısı oldu."
"Göğün yıldızları yeryüzüne saçıldı. Bu, güçlü rüzgarla sarsılan incir ağacının üzerindeki ham incirleri fırlatması gibiydi."
"Gökler dürülen bir kitap tomarı gibi kayboldu. Her dağ her ada yerinden kaldırıldı."
Komplo teorisyenleri bu ayetlerin kıyametin alametine ya da kıyamet gününe dair işaretler olduğuna inanıyor.
Bazıları ise benzer iddiaların daha önce gerçekleşen Ay Tutulmaları sırasında da dillendirildiği fakat felaket tahminlerinin gerçekleşmediğini söylüyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması Ay Tutulması kanlı ay

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamlesi ters tepti! ABD halkı faturayı Trump'a kesti!

Hamlesi ters tepti! Faturayı Trump'a kestiler!

Theresa May için zaman daraldı! Parlamento'ya 24 saat süre verdi!

May için zaman daraldı! '24 saat içinde...'

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye ile ilgili flaş açıklama!

Trump'tan Türkiye ile ilgili flaş açıklama!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan Çin'in kararına tepki!

Kanada Başbakanını kızdıran karar! Böyle tepki gösterdi

Trump-Erdoğan görüşmesi sonrası ABD'den ilk açıklama!

Görüşme sonrası ABD'den ilk açıklama!

NASA açıkladı: Boeing 747'nin 2 katı

Boeing 747'nin tam 2 katı! Dünya'yı sıyırıp geçecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.