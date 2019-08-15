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Süper Kupa finalinde 12’si yabancı uyruklu 25 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş Park’ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan Süper Kupa Finali maçı için alınan önlemler kapsamında 12’si yabancı uyruklu 25 kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş Park’ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan Süper Kupa Finali maçı için alınan önlemler kapsamında 12’si yabancı uyruklu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alına 13 Türk taraftarının arasında maç esnasında sahaya giren Ali A.Y: ve onu görüntüleyen arkadaşlarının da olduğu kaydedildi.
Beşiktaş Park’ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa Finali maçı için İstanbul Emniyet Müdürlüğünce alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde 25 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 12’si kişi yabancı uyrukluyken, 13 Türk taraftarının arasında maç esnasında sahaya giren Ali A.Y. ile onu görüntüleyen arkadaşları da yer aldı.
Yabancı uyruklu 12 kişi yasaklı madde, hırsızlık ve kural ihalelerinden dolayı gözaltına alırken 13 Türk taraftar ise karaborsada bilet satışı, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 13 Türk taraftar arasında sahaya giren Ali A.Y. ile onu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı da yakalanarak gözaltına alındı. Ali A.Y., arkadaşları ve karaborsada bilet satışı yapmak isteyen şüphelilerin, polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

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