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SÜPER KUPA FİNALİNDE GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 17:39 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında Fester Abdü adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, (DHA) - BEŞİKTAŞ Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen aralarında Fester Abdü adı ile bilinen youtuber Ali Abdülselam Yılmaz'ın da olduğu 5 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Beşiktaş'ta dün oynanan final maçında gözaltına alınan 5 şüpheli, bugün İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmişti. Savcılık, şüphelilerden Ali Abdülselam Yılmaz'ın "İzinsiz sahaya girmek" suçundan, diğer 4 şüpheli Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Yahya Y. ise "İzinsiz sahaya girmek suçuna iştirak etmekten" haklarında ikametlerine en yakın karakola imza vermek ve yurtdışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerin adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Youtuber ve arkadaşlarının adliyeye sevk edilmesi
-Detaylar
15.08.2019 -13.34 Haber Kodu : 190815104

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