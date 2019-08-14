Süper Kupa maçında 15 bin polis görev yapacak

Çağatay KENARLI, İSTANBUL(DHA)-UEFA Süper Kupa final maçında İstanbul'da 15 bin polis görev yapacak.

Liverpool ile Chelsea'nin bu akşam İstanbul Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa finali maçında 15 bin polis görev yapacak. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maçla ilgili stat ve çevresinde 8 bin 500, il genelinde havalimanı, taraftarların olacağı meydanlar ve kaldıkları otellerin bulunduğu alanlarda 6 bin 500 olmak üzere toplam 15 bin polis görevlendirildi.

