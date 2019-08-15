HABER

Süper kupa maçında sahaya atlayan Youtuber ve 4 arkadaşı adli kontrolle serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 17:13 | Son Güncelleme

UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Beşiktaş Park’ta dün akşam Liverpool ile Chelsea arasındaki UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşının savcılık sorguları tamamlandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilen Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı ’izinsiz sahaya girmek’ ve ’izinsiz sahaya girmeye iştirak etmek’ suçlarından savcılığa ifade verdi.Savcılık, ifadelerinin ardından 5 şüpheliyi yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk etti.Nöbetçi hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 5 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beşiktaş Park’ta dün akşam Liverpool ile Chelsea arasındaki UEFA Süper Kupa Finalinde sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşının savcılık sorguları tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilen Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı ’izinsiz sahaya girmek’ ve ’izinsiz sahaya girmeye iştirak etmek’ suçlarından savcılığa ifade verdi.
Savcılık, ifadelerinin ardından 5 şüpheliyi yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk etti.
Nöbetçi hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 5 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Öte yandan 5 şüpheliye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair yasa kapsamında Spor Müsabakalarını Seyirden Men cezası verildiği kaydedildi.

Korkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadıKorkutan görüntü! İlk başta ne olduğunu anlayamadı
Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde ceset bulunduAfyonkarahisar Bolvadin ilçesinde ceset bulundu
Bolu’da, tırla çarpışan otomobildeki 1’i çocuk 6 kişi yaralandıBolu’da, tırla çarpışan otomobildeki 1’i çocuk 6 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Satırlı saldırgan dehşet saçtı! İlk sözleri bu oldu!

Satırlı saldırgan dehşet saçtı! İlk sözleri bu oldu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cama yumruk atan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti

Cama yumruk atan kadın, kan kaybından hayatını kaybetti

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Aydın'da eski sevgili dehşeti

Eski sevgili dehşeti!

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Polisleri alarma geçirdi! Adana'da satırlı saldırgan dehşeti!

Satırlı saldırgan dehşet saçtı! İlk sözleri bu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.