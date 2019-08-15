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Süper Kupa nedeniyle trafiğe kapatılan yollar açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 07:42 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Chelsea ile Liverpool arasında Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan ve penaltılar sonucu Liverpool'un kazandığı UEFA Süper Kupa maçı öncesinde alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle kapatılan yollar sabah saat 05.30'da yeniden trafiğe açıldı.

Süper Kupa nedeniyle trafiğe kapatılan yollar açıldı

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Chelsea ile Liverpool arasında Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan ve penaltılar sonucu Liverpool'un kazandığı UEFA Süper Kupa maçı öncesinde alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle kapatılan yollar sabah saat 05.30'da yeniden trafiğe açıldı.

Chelsea ile Liverpool arasında Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa müsabakası öncesi, güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılan yollar maçın bitmesinin ardından sabah saat 05.30 sıralarında tekrar trafiğe açıldı.

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Süper Kupa nedeniyle trafiğe kapatılan yollar açıldıSüper Kupa nedeniyle trafiğe kapatılan yollar açıldıSüper Kupa nedeniyle trafiğe kapatılan yollar açıldı

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