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  4. Süper kütleli kara delik bir yıldızın yarısını yutarken gözlemlendi

Süper kütleli kara delik bir yıldızın yarısını yutarken gözlemlendi

İLGİNÇ HABERLER  | 13.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

Astronomlar süper masif (süper kütleli) bir kara deliğin bir yıldızın kütlesinin yarısını nasıl parçalayarak yuttuğunu gösteren detaylı görüntüler yakalamayı başardı.

Süper kütleli kara delik bir yıldızın yarısını yutarken gözlemlendi

Pazartesi günü yayınlanan görüntülerde güneşimizle aynı büyüklüğe sahip bir yıldızın yarısı yörüngesine girdiği kara delik tarafından adeta sindirilerek yok ediliyor.

Bu sıradışı görüntüler Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) kullanılarak kaydedildi. Olayın 215 milyon ışık yılı uzakta gerçekleşmiş olması aynı zamanda 215 milyon yıl önce yaşandığı anlamına geliyor.

SPAGETTİLEŞMEK

"Bir yıldızın bir kara delik tarafından içilir yenir gibi yok edilmesi bilim kurgu gibi geliyor ama olan tam da bu. Bu şekilde ne tür bir süreç yaşandığını ve ne gibi sonuçları olduğunu gözlemleyebildik." diyen Royal Astronomical Society araştırma üyesi ve Birmingham Üniversitesi öğretim görevlisi Matt Nicholl olayı 'spagettileşemek' şeklinde tanımlıyor.

Spagettileşme denilen durum kara deliğin içine düşen cisimlerin uzay-zaman yapısında oluşan ani muazzam farklılık nedeniyle aşağıdan yukarı doğru uzayıp incelmesi.

Örneğin bir kara deliğe düşecek olsaydınız ayaklarınız ve bacaklarınız gövdenizin üst kısmına göre uzamaya ve incelmeye başlar ve bu durum tekillik halini alıncaya kadar bu şekilde devam eder.

EVRENDEKİ EN AĞIR CİSİMLER

Kara delikler diğer gök cisimlerini yuttuklarında dışarı bir parça elektromanyetik radyasyon (Hawking radyasyonu) salıyorlar. Bir yılıdızın tüketiminde bu salınım aylarca sürebiliyor.

Süper masif kara delikler evrende bilinen en yoğun ve ağır kütleli gök cisimleri. Işık dahil hiçbir şeyin kaçamadığı bu cisimlerin en hafifi bile güneşimizden milyonlarca kez daha ağır oluyor.

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