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Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32 ve 33. hafta müsabaka programları açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.07.2020 21:03 | Son Güncelleme

Süper Lig'de yeni program açıklandı. İşte 32 ve 33. hafta maç programları...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32 ve 33. hafta müsabaka programları açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32 ve 33. hafta müsabaka programları açıklandı.33. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz Pazar günü 21.00'de yapılacak.

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