Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32 ve 33. hafta müsabaka programları açıklandı.33. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz Pazar günü 21.00'de yapılacak.
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