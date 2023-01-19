SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu

19.01.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

  1. haftada maçların programı ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:

20 Ocak Cuma

20.00 Adana Demirspor - Giresunspor: Yasin Kol

21 Ocak Cumartesi

16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Turgut Doman
19.00 Galatasaray - Antalyaspor: Ali Şansalan

22 Ocak Pazar

13.30 Gaziantep Fk - Dg Sivasspor: Cihan Aydın
16.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Burak Pakkan
16.00 Kayserispor - Beşiktaş: Mete Kalkavan
19.00 Trabzonspor - İstanbulspor: Arda Kardeşler

23 Ocak Pazartesi

20.00 Konyaspor - Mke Ankaragücü: Murat Erdoğan
20.00 Ümraniyespor - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni 'VAR' sistemini duyanın ağzı açık kalıyor!Yeni 'VAR' sistemini duyanın ağzı açık kalıyor!
Fenerbahçe'nin yeni transfer ettiği yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor!Fenerbahçe'nin yeni transfer ettiği yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor!
Galatasaray'da keyif kalmadı! Takımın yıldızı sezon sonunda gidiyor...Galatasaray'da keyif kalmadı! Takımın yıldızı sezon sonunda gidiyor...
Anahtar Kelimeler:
Hakem Spor Toto Süper Lig Süper Lig haftanın hakemleri haftanın hakemleri açıklandı tff spor spor toto oynanacak spor tot süper li spor to hakemler açıklandı başakşehi yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Fenerbahçe'de can sıkan Arda Güler gelişmesi!

Fenerbahçe'de can sıkan Arda Güler gelişmesi!

Mesut Özil'in son halini gören hayranları adeta şoke oldu!

Mesut Özil'in son halini gören hayranları adeta şoke oldu!

Weghorst ilk maçına çıktı! Mücadele 2 gol...

Weghorst ilk maçına çıktı! Mücadele 2 gol...

Galatasaray transferde çok ama çok büyük oynuyor!

Galatasaray transferde çok ama çok büyük oynuyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.