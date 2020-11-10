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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 10.11.2020 21:22 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 puan toplayan Başkent ekibi Gençlerbirliği, sezon başında takımın başına getirdiği teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İşte Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama

"Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık.

Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre'ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz.

Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz. Mert Nobre'nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz.
Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz."

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