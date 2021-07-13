Süper Lig fikstürü çekildi mi? Derbiler kaçıncı haftada? Yeni sezonda derbi tarihleri belli olacak…

Türkiye Süper Lig ve TFF 1. Lig’de yeni sezonda oynanacak maçlar için fikstür çekimi bu akşam yapılacak. TFF Hasan Doğan Tesislerinde yapılacak ilk olarak Süper Lig’in fikstürü belirlenecek. Yarın da TFF 1. Lig fikstürü çekilecek.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ ÇEKİLDİ Mİ?

Futbolda profesyonel liglerde 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstürünü bugün ve yarın çekecek. TFF’den yapılan açıklamaya göre; Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da başlayacak.

Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Süper Lig’in fikstür çekiminin ardından, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise çarşamba günü saat 15.00'te yapılacak.

DERBİLER KAÇINCI HAFTADA OYNANACAK?

Süper Lig’de oynanacak derbi maçları, fikstür çekimi ile birlikte belli olacak. Süper Lig’in fikstürü belli olur olmaz derbi tarihlerini de haberimizden paylaşacağız.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1’inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak.



