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Süper Lig: Türkiye'de maçlar devam ederse yüzde 22, etmezse yüzde 29 'değer kaybı öngörülüyor'

11.05.2020 16:05 | Son Güncelleme

Denetleme şirketi KPMG, koronavirüsün Avrupa futboluna etkisini inceleyen bir rapor yayımladı. Raporda Süper Lig'in değerindeki değişimlere dair öngörüler de yer alıyor.

Süper Lig: Türkiye'de maçlar devam ederse yüzde 22, etmezse yüzde 29 'değer kaybı öngörülüyor'

Denetleme şirketi KPMG, koronavirüsün Avrupa futboluna etkisini inceleyen bir rapor yayımladı.

KPMG'e göre bu sezon yarım kalırsa Avrupa liglerinde yüzde 30'a yakın değer kaybı yaşanacak. Bu senaryoda en büyük değer kaybı İngiltere'de Premier Lig'in altında yer alan Championship'te yüzde 31 ile yaşanacak.

İncelenen 10 lig arasında Türkiye'den Süper Lig de bu senaryoda yüzde 29,4 değer kaybı ile ikinci sırada yer alıyor.

KPMG'e göre liglerin devam etmesi durumunda ise Süper Lig yüzde 21,9 ile en fazla değer kaybedecek lig olacak.

Süper Lig'i yüzde 20,9 ile Championship takip edecek.

Denetleme şirketi, bu iki ligin değer kaybında ilk iki sırada yer almasını oyuncuların ortalama sözleşme süresinin kısalığına bağlıyor.

Oyuncuların bonservis ücretleri, sözleşme sürelerinin sonuna doğru azalıyor.

Süper Lig'de futbolcu sözleşmelerinde kalan süre ortalama 1,3, Championship'te de 1,4 yıl.

Türkiye'deki futbolcular daha yaşlı

Türkiye'deki futbolcular 29,3 ile bu ligler arasında en yüksek yaş ortalamasına sahip.

Toplam değer olarak en büyük düşüşü yaşayacak lig ise, iki senaryoda da 1,7 milyar eurodan fazla değer kaybı ile Premier Lig olacak. Premier Lig'in öngörülen değer kaybı, Süper Lig'in toplam değerinin iki katından daha büyük.

Avrupa'nın en değerli 20 kulübünün iki senaryoda da yüzde 13,8 ile yüzde 28,9 arasında değişen oranlarda değer kaybedeceği tahmin ediliyor.

KPGM'e göre Avrupa'nın en pahalı oyuncuları da bonservis değerlerinde benzer oranlarda düşüş yaşayacak.

Koronavirüs

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