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Süper Lig ve TFF 1. Lig'de saat değişikliği!

20.04.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 37., TFF 1. Lig'de ise 32. hafta maçlarının saatlerinde değişiklik yapıldı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de saat değişikliği!

Süper Lig'in 37. haftasında 5 müsabakanın, TFF 1. Lig'in 32. haftasında ise tüm maçların saatlerinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, iki ligde daha önce 19.00 olarak duyurulan bu karşılaşmaların başlama saatlerinin 20.30'a alındığı belirtildi.

Yapılan değişikliklerin ardından liglerde haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG

23 Nisan Cuma:
20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

24 Nisan Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)
20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)

25 Nisan Pazar:
13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)
16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

TFF 1. LİG

25 Nisan Pazar:
20.30 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)
20.30 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)
20.30 Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)
20.30 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)
20.30 Tuzlaspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
20.30 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.30 Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Osmanlı)
20.30 Altınordu-GZT Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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