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Süper Lig'de 38. hafta hakemleri açıklandı

26.04.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 38. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 38. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 38. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Lider Beşiktaş'ın deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçta Abdulkadir Bitigen, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Galatasaray - Konyaspor mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Galatasaray-Konyaspor: Cüneyt Çakır
Rizespor-Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen
Alanyaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
Göztepe-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Hatayspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
Karagümrük - Antalyaspor: Zorbay Küçük
Kayserispor - Denizlispor: Özgür Yankaya
BB Erzurumspor - Başakşehir: Fırat Aydınus
Sivasspor - Malatyaspor: Alper Ulusoy
Ankaragücü - Gaziantep FK: Hüseyin Göçek

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